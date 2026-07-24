Жарче, чем в Германии и Польше: Украина станет одним из самых жарких мест Европы

По словам синоптика, жара продлится недолго.

В ближайшее время в Украине ожидается нестабильная погода с колебаниями температуры. В начале следующей недели наступит жара, но продлится она недолго. Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Виталий Постригань.

По его данным, в течение 24–26 июля будет преобладать преимущественно солнечная и сухая погода благодаря антициклону. Высотные воздушные потоки будут приносить прохладный воздух. В частности, в Черкасской области ночью будет +12°...+17°, а днем воздух прогреется до комфортных +23°...+28°. Только днем местами возможны кратковременные грозовые дожди.

"27 июля Украина окажется среди самых теплых регионов Европы: на прогнозной карте видно, что у нас будет жарче, чем в Германии или соседней Польше, где прогнозируется всего +19°...+24°", – говорит синоптик.

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Температура в понедельник поднимется до +30°...+33°, но эта жара, по словам синоптика, будет носить кратковременный характер.

Уже во вторник, 28 июля, циклон с юго-запада снизит температуру до +21°...+26° и принесет кратковременные грозовые дожди.

"По предварительным прогнозным оценкам, до конца июля сохранится нестабильная погода с локальными кратковременными дождями и без жаркой погоды", – прогнозирует эксперт.

В то же время, по его словам, в августе есть вероятность жары, и лето может завершиться теплее нормы.

Жара в Украине

Синоптик Наталья Диденко также прогнозирует, что уже в ближайшее время в Украину должна вернуться жара.

По ее прогнозу, потепление начнется уже в ближайшие выходные, а в понедельник температура поднимется до +30...+32 градусов.

28 и 29 июля температура немного снизится, а в начале августа вернется настоящая жара.

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