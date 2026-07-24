В Польше предложили США совместно с Украиной производить ракеты для Patriot

По этому вопросу будут продолжаться переговоры между США, Украиной и Польшей.

В Польше предложили США создать совместное с Украиной производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и разместить его на польской территории. Об этом заявила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая во время визита в Вашингтон, сообщает PAP.

"Предложение, которое я сегодня выдвинула от имени Польши, направлено на то, чтобы учесть определенные опасения американской стороны, и мы сегодня предложили, чтобы это было трехстороннее сотрудничество, то есть между Соединенными Штатами, Украиной, а также Польшей, ведь речь идет об обеспечении безопасности этого производства, чтобы оно просто осуществлялось в безопасном месте. Это продукт, который нужен, фактически, во всем мире. Отсюда и наше предложение принять участие в таком совместном производстве", - подчеркнула она.

По ее словам, по этому поводу будут продолжаться переговоры между США, Украиной и Польшей.

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Также Собковяк-Чарнецкая привела американцам аргументы в пользу того, чтобы в Польше открыли сервисный центр Patriot.

"В Вашингтоне хорошо понимают, что наши последние достижения в сфере развития оборонной промышленности, а также наше географическое и геополитическое положение будут способствовать принятию такого решения", - заверила она.

Patriot для Украины - последние новости

Ранее Raytheon подтвердила переговоры о лицензиях на производство ракет Patriot в Украине. В компании подчеркнули, что существуют различные уровни вовлечения в цепочку производства ракет, которые предусматривают как производство отдельных компонентов, так и конечную сборку, а также обслуживание.

В то же время в Lockheed Martin рассказали, как продвигается идея производства ракет Patriot в Украине. Там отметили, что в настоящее время ведутся переговоры с правительством США о том, как этот проект может быть реализован.

"Все, что я могу сказать, - это еще рано, и мы ведем переговоры с армией США, и, по сути, мы будем поддерживать армию США и администрацию в том, что они хотят сделать. Поэтому я считаю, что они оценивают варианты, и мы будем поддерживать каждый из этих вариантов и делать то, что необходимо, исходя из этого", - заявил президент подразделения Lockheed Martin Missiles and Fire Control Тим Кехилл.

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