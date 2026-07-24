В России есть неприкосновенный запас ракет: для какого сценария его сохраняют, - Храпчинский

Решения об их применении принимают Министерство обороны РФ или президент России Владимир Путин.

Российские оккупанты "с конвейера" обеспечивают себе возможность наносить удары по Украине, однако располагают и определенными запасами ракет. Об этом в комментарии УНИАН сказал Анатолий Храпчинский, офицер резерва Воздушных сил Вооруженных сил Украины, директор по развитию оборонного предприятия.

Отвечая на вопрос о количестве ракет в России, а также о том, может ли она израсходовать весь арсенал на удары по Украине или часть не тронет ни при каких условиях, он пояснил, что страна-агрессор нуждается в тактическом запасе ракет, ведь рассматривает и другие возможные сценарии своих действий.

"Они же рассматривают возможность войны с Европой, с НАТО. У них в любом случае есть условный запас, который должен оставаться неприкосновенным", - сказал эксперт.

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Он также подчеркнул, что применение большого количества ракет за один раз ограничено количеством пусковых установок и самолетов стратегической авиации, которые могут быть задействованы.

"Надо понимать, что каждый обстрел россияне тщательно планируют. Они прокладывают маршруты, закладывают их в каждую ракету и таким образом создают для нас сложную обстановку. Соответственно, у врага есть достаточно большой запас ракет, но это не означает, что он может использовать их все за короткий промежуток времени", - отметил Храпчинский.

Как определяется неприкосновенный запас

Что касается того, что такое неприкосновенный запас и как определяют его объем - по фиксированному проценту или определенному нормативу, - эксперт пояснил, что это зависит от оборонной стратегии государства. Военное командование определяет, какое количество ракет необходимо хранить и не использовать. Эксперт добавил:

"У каждого государства есть своя стратегия обороны и защиты. Она определяет, сколько должно быть ракет ПВО, ракет для нанесения ответных ударов и других средств. Поэтому объем неприкосновенного запаса устанавливается в соответствии с оборонной стратегией государства".

Для чего Россия держит резерв ракет

На вопрос, зачем Россия хранит этот резерв - на случай конфликта с НАТО, для прикрытия других направлений или стратегического сдерживания, - Храпчинский заметил, что, помимо имеющегося запаса, она также имеет возможность производить новые ракеты.

"После каждого обстрела их запас уменьшается, но в то же время Россия продолжает производить ракеты. Например, баллистических ракет она может производить около 60 в месяц, а ракет для систем С-300, С-400 и С-500 - около 40", - сказал авиаэксперт.

В то же время у противника по-прежнему есть возможность производить ракеты. Решения об их применении принимают Министерство обороны РФ или президент России Владимир Путин.

Доступность ракет для ударов по Украине

Храпчинский также объяснил, какая часть российского ракетного арсенала может быть использована для ударов по Украине и от чего зависит интенсивность обстрелов. По его словам, россияне понимают, что не могут полностью истощить свои ресурсы и остаться без вооружения. Он сказал:

"Они накапливают определенное количество ракет, а затем применяют их. Если посмотреть на темпы обстрелов, то враг наносит удары с интервалом в неделю-две. Что касается баллистики, то в последнее время возросло количество применений ракет для систем С-300 и С-400".

Эксперт отметил, что это свидетельствует о попытках противника удешевить воздушные атаки, ведь ракеты для систем С-300 и С-400 значительно дешевле "Искандеров". По его словам, таким образом Россия пытается создать для себя выгодные условия: продолжать давление на Украину и одновременно сохранять запас ракет, который в рамках её стратегии должен гарантировать безопасность.

Старые ракеты и просроченные запасы

На вопрос, есть ли признаки того, что Россия уже использует резервы, в частности старые ракеты Х-55 и Х-22, а также ракеты для систем С-400 для ударов по наземным целям, Храпчинский отметил, что у РФ есть более 11 тысяч ракет для С-300.

"Они используют старые запасы, срок годности которых уже истек. Например, зенитные ракеты могут применяться для ударов по наземным целям. Это позволяет им продолжать давление на Украину", - сказал он.

В то же время эксперт обратил внимание, что большинство средств воздушного нападения, которые Россия применяет сейчас, были изготовлены недавно – в январе или мае.

"Это свидетельствует о том, что враг фактически с конвейера обеспечивает себе возможность наносить удары", - подчеркнул Храпчинский.

На уточнение, означает ли это, что у России осталось мало запасов или что она по определенным причинам бережет старые ракеты, эксперт ответил, что большинство из них уже использовано.

"Ракеты Х-22 и Х-55, которые мы видим, - это старые запасы. В то же время Россия может производить Х-32 - модернизированные ракеты", - добавил он.

Переговоры или эскалация

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зимой Украину могут ждать два пути: либо мирные переговоры с Россией, либо эскалация войны.

Он отметил, что, согласно данным украинской разведки, вокруг Путина сейчас есть два лагеря: первый убеждает диктатора в необходимости завершения войны, а второй просит продолжать боевые действия.

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