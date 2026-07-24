Зеленский рассказал, какая встреча стала переломным моментом в отношениях с Трампом

По словам президента, именно доверительный диалог между лидерами имеет большое значение.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что переломным моментом в его отношениях с американским лидером Дональдом Трампом стала краткая личная встреча в Ватикане, которая состоялась в базилике Святого Петра в Риме в апреле 2025 года. Об этом он рассказал в интервью американской ультраправой блогерше и близкой стороннице Трампа Лоре Лумер.

Отмечается, что часть этого разговора опубликовал Трамп в социальной сети Truth Social.

Журналистка напомнила Зеленскому о конфликте в Овальном кабинете в 2025 году, когда Джей Ди Венс предложил дать шанс дипломатии Трампа, чтобы положить конец войне, а президент Украины ответил, что дипломатия с РФ с 2014 года не сработала.

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Затем Лумер спросила, что изменилось, поскольку сейчас кажется, что отношения между двумя лидерами улучшились.

"Совершенно верно. У нас был первый переломный момент в Риме, в Ватикане. Это была недолгая встреча, но я всегда говорил, что, на мой взгляд, это был исторический момент, потому что за 15–20 минут мы изменили наши взаимоотношения", - заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что во время встречи рядом не было никого, кроме них двоих.

Он не раскрыл подробностей этой беседы, однако отметил, что именно доверительный диалог между лидерами имеет большое значение.

"Я очень счастлив, потому что от таких отношений и такого диалога зависит жизнь очень многих людей", - заверил глава государства.

Трамп и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, Зеленский на следующей неделе встретится с Трампом. По информации СМИ, визит украинского президента в США запланирован на 28 июля.

"В рамках поездки президент посетит похороны сенатора Линдси Грэма и лично встретится с президентом Дональдом Трампом", - сообщает "Суспільне".

Также Трамп сделал новое заявление о том, когда может закончиться война в Украине. Он отметил, что постоянно повторяет Путину одно и то же: пришло время положить конец войне.

"Я ему всё время повторяю одно и то же. Не хочу вдаваться в подробности, но я говорю: "Владимир, тебе пора остановиться. Пора положить конец этой войне"", - сказал президент США.

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