Синоптик назвала точную дату, когда температура в Украине поднимется до 'тридцаток'

В начале августа ожидается настоящая жара.

Холодная погода в Украине уже подходит к концу. Уже в выходные температура начнет повышаться. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

По её словам, в выходные станет теплее там, где было прохладно, а уже в понедельник, 27 июля, температура местами поднимется до +30...+32.

Во вторник-среду, 28 и 29 июля, температура немного снизится.

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"А вот начало августа, по предварительным прогнозам, наконец-то принесет настоящую жару", – добавила Наталья Диденко.

Вернется ли сильная жара в Украину – прогноз Укргидрометцентра

Начало августа в Украине будет не таким жарким, как ожидалось ранее. Синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит сообщил, что прогнозы о повышении температуры до +34°C пока не подтверждаются.

По его словам, до конца июля погоду будут определять атмосферные фронты, из-за чего во многих областях будут проходить кратковременные дожди с грозами. Температура 24–26 июля составит +21...+28 °C днем и +10...+18 °C ночью. 27 июля воздух прогреется до +26...+32 °C, однако уже 28 июля из-за притока более прохладного воздуха с северо-запада температура снизится до +21...+28 °C. В конце июля также ожидаются периодические дожди, а с 29 июля по 3 августа максимальная температура будет достигать около +28°C, преимущественно в южных областях. Экстремальной жары в начале августа пока не прогнозируют.

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