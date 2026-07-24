Ученые раскрыли секрет птичьего пения и удивили своим открытием

Исследователи применили новый метод, чтобы охватить всю сложность птичьего пения.

Пение тысяч видов птиц состоит из комбинации одних и тех же восьми базовых звуков. Об этом говорится в новом исследовании, которое открывает новые перспективы в отношении одной из древнейших загадок природы, передает The Independent.

В частности, птицы из отряда воробьиных в основном поют, чтобы привлечь партнеров или отпугнуть соперников, и их песни могут варьироваться от единичных, повторяющихся нот до сложных мелодий.

Кроме того, певчие птицы очень разнообразны и составляют почти 60 % всех птиц. Число известных видов певчих птиц превышает 6 500, и все они происходят от общего предка, жившего более 50 млн лет назад.

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Однако исследователи из Лаборатории биоакустических исследований в CRNL (Франция) отмечают, что разнообразие и звуковая архитектура птичьего пения остаются неизученными. Например, до сих пор непонятно, как у видов птиц, обитающих в разных средах, возникают разные паттерны пения.

"Новое исследование, в ходе которого было проанализировано около 116 000 песен от 3 160 видов, показало, что это поразительное разнообразие происходит лишь от восьми основных акустических мотивов, таких как трели, свисты и гармонические ноты. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, на характер каждой песни влияет местная среда обитания вида", - добавляют в материале.

Ученые использовали новый метод, чтобы охватить всю сложность птичьего пения. Вместо того чтобы просто анализировать звуковые характеристики, такие как высота тона или частота, они исследовали детальные структуры во времени и частоте, что позволило им сравнивать песни в огромном масштабе.

Они пришли к выводу, что восемь основных акустических мотивов сформировались на раннем этапе эволюции птичьего пения и неоднократно адаптировались к местным условиям.

Также ученые подчеркнули, что каждый вид певчих птиц в основном использует в своем репертуаре лишь около пяти из восьми мотивов.

"Большинство видов в значительной степени полагаются на один доминирующий мотив, но некоторые используют более сбалансированное сочетание мотивов. Похоже, что определенные экологические ограничения определяют, как птицы сочетают эти восемь мотивов, в частности способ распространения звука в конкретной местности, а также местные требования к видам в отношении четкой коммуникации", - подчеркивается в публикации.

Например, равномерные свисты преобладают в тропических лесах, где густая растительность ограничивает распространение звука. Вместо этого сверхбыстрые трели распространены в умеренных регионах, где общение на близком расстоянии и интенсивное сезонное спаривание способствуют использованию "песен, богатых информацией".

"Эти результаты являются одним из самых полных на сегодняшний день анализов эволюции пения воробьиных. Помимо того, что этот подход расширяет наше понимание птичьей коммуникации, его также можно использовать для изучения эволюции сложных акустических систем у других биологических групп", - подчеркнула эксперт по поведению животных Элоди Брифер, которая не участвовала в исследовании.

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