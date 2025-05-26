Большим ростом отметилась Xiaomi, чьи продажи увеличились на 44%.

Исследовательская компания Canalys подготовила отчет о состоянии глобального рынка носимых устройств в первом квартале 2025 года. По данным аналитиков, за этот период поставки умных часов и фитнес-браслетов выросли на 13%.

Xiaomi впервые с 2021 года стала мировым лидером по поставкам, реализовав 8,7 млн устройств и заняв 19% рынка. Успех компании связан с обновлением серий Smart Band и Watch, а также выпуском более доступных продуктов под брендом Redmi, среди которых выделился фитнес-браслет Redmi Band 5.

Apple, ранее доминировавшая на рынке, заняла второе место с 7,6 млн отгруженных устройств и долей в 16%. Huawei на третьем месте с 7,1 млн поставок и 15% долей рынка благодаря высокому спросу на устройства серий Watch GT и Watch Fit.

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Компания Canalys также провела исследование в Европе, посвященное факторам, которые учитывают пользователи при покупке умных часов.

Неудивительно, что цена и время автономной работы были двумя наиболее важными факторами для потребителей. Чуть менее важными оказались функции мониторинга здоровья, узнаваемость бренда и дизайн. Интересно, что спортивные опции были одними из менее важных решающих факторов.

В конце апреля Xiaomi выпустила самые дешевые смарт-часы 2025 года. Устройство получило экран, как у Apple Watch, автономность в 14 дней и датчики мониторинга здоровья, а стоит дешевле $30.

Напомним ранее создатель культовых Pebble представил новые смарт-часы с батарей на месяц, черно-белым дисплеем на электронной бумаге и системой PebbleOS.

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