Небольшое озеро в Луизиане стало местом масштабной катастрофы, полностью изменившей окружающую экосистему.

Иногда сюжеты, которые, казалось бы, должны принадлежать к области научной фантастики, основываются на вполне реальных событиях. Так, например, в фильмах-катастрофах часто можно наблюдать, как небольшая ошибка, человеческий фактор, приводит к масштабным природным катаклизмам - однако порой именно такие сценарии воплощаются в жизни. Разберемся, что произошло на озере Пеньер 20 ноября 1980 года и почему это событие считается одной из самых необычных техногенных аварий в истории.

Озеро Пенёр - до и после трагедии

Озеро Пенер (или Пеньер) было небольшим пресноводным водоемом глубиной всего около трех метров в американском штате Луизиана. Рядом с ним компания Texaco проводила разведочное бурение, а глубоко под дном располагалась шахта Diamond Crystal с десятками работников.

Позже выяснилось, что буровая бригада и специалисты шахты использовали разные системы координат. Из-за этого скважина отклонилась от расчетной точки и пробила защитный слой над подземными выработками.

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Поначалу все выглядело как обычная техническая неполадка: буровое оборудование просто застряло и не поднималось. Но вскоре платформа начала наклоняться, и рабочие поняли, что произошло серьезное повреждение. Персонал успел покинуть установку, а шахтеры внутри комплекса получили предупреждение о поступлении воды и также смогли вовремя эвакуироваться.

Однако на этом история не закончилась. После разрушения свода вода из озера хлынула в шахту, постепенно растворяя соляные породы. Маленькое отверстие быстро превратилось в огромную воронку, создав тем самым гигантский водоворот. За считанные часы под воду ушли нефтяная платформа, буксир и одиннадцать барж, а волны затопили часть расположенного рядом сада с вековыми деревьями и оранжереей.

Из за чего изменилось экосистема озеро Пенёр - фото последствий

Но и этим последствия аварии не ограничились. Так как озеро было соединено с Мексиканским заливом, по мере того как пресная вода уходила под землю, морская - начала течь в обратном направлении, заполняя образовавшуюся воронку. Поток достиг запредельной скорости и впадал в водоем с высоты около 46 метров, временно создав самый высокий водопад на континенте.

Через несколько дней давление внутри шахты стабилизировалось, и девять из одиннадцати затонувших барж неожиданно поднялись обратно на поверхность. Однако само озеро Пенер катастрофа изменила навсегда.

После аварии глубина водоема увеличилась примерно до 60 метров, пресная вода стала соленой, а вместе с изменением состава воды полностью преобразилась и местная экосистема: исчезли многие прежние виды, а вместо них появились морские рыбы и другие обитатели побережья.

Несмотря на масштаб разрушений, катастрофа обошлась без человеческих жертв. Но вот ущерб оказался огромным: были уничтожены буровая установка, многие судна и часть шахты, а сама соляная добыча в этом месте была прекращена. В итоге озеро Пенёр сейчас остается необычной достопримечательностью штата и популярным местом среди рыбаков и туристов.

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