Зеленский на следующей неделе встретится с Трампом: СМИ узнали дату

Президент Украины также посетит похороны сенатора Линдси Грэма.

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Соединенные Штаты Америки, где встретится с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что визит украинского президента в США запланирован на 28 июля.

"В рамках поездки президент посетит похороны сенатора Линдси Грэма и лично встретится с президентом Дональдом Трампом", – отмечает издание.

Видео дня

Ранее "Суспильне" сообщало, что Зеленский недавно получил приглашение на визит в США и встречу с Трампом. Она должна быть посвящена дальнейшим дипломатическим усилиям по прекращению войны России против Украины.

Переговоры о прекращении войны в Украине

Ранее сообщалось, что Зеленский провел телефонный разговор с американскими посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, в ходе которой стороны обсудили перспективы проведения более активной дипломатической работы и продвижения к заключению соглашения о прекращении полномасштабной войны с РФ.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что для достижения соглашения о прекращении войны в Украине необходимо вынести на обсуждение "новые идеи".

Он также отметил, что США готовы возобновить своё участие в переговорах между Украиной и РФ, если увидят возможность достичь реального результата.

Вас также могут заинтересовать новости: