Как визуально увеличить маленькую комнату: дизайнерские хитрости

Чтобы помещение выглядело более просторным нужно впустить в него много света и не перегружать мебелью.

В небольшом помещении каждый квадратный метр на счету. Но в запасе у дизайнеров есть несколько решений в оформлении интерьера, которые помогут сделать дом более просторным.

Дизайнерские техники визуального расширения интерьеров собрал сайт The Spruce. Такие приемы помогут сделать просторнее любую комнату гостиную, спальню, кухню или столовую.

Дизайнер интерьеров Кэти Куо сказала, что в этом важную роль играет дневной свет от окон. Как только вы увеличите количества естественного света в комнате и его отражения в пространстве, это создаст ощущение большего просторна. Такой декоративный элемент, как настенные зеркала помогут в этом.

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"Это отличный способ добавить света и глубины, а также их можно использовать как самостоятельный элемент дизайна. Умелая игра со светом сделает небольшую комнату более просторной и уютной", – говорит она.

Еще один быстрый способ визуально расширить небольшое пространство – это покрасить стены в новый оттенок. Белый, бежевый и нежные пастельные оттенки синего, розового и зеленого, будут способствовать отражению естественного света и визуальному расширению комнаты. А для обеспечения еще большего отражения естественного света дизайнеры рекомендуют покрасить потолок в мягкий оттенок, сочетающийся со стенами.

Планировка комнаты

Следующий способ немного расширить комнату - грамотно подобрать мебель. По словам специалиста по дизайну и строительству Элизабет Вергары, создание ощущения баланса и открытости за счет размера и расстановки мебели будет иметь решающее значение.

"Мебель должна соответствовать размеру комнаты. Лучше избегать слишком крупных предметов, которые могут доминировать в пространстве", – говорит Вергара. Также важно расставлять мебель таким образом, чтобы обеспечить свободный проход. А диван на приподнятых ножках даст больше видимого пространства на полу, благодаря чему комната будет выглядеть менее загроможденной.

Один из советов дизайнеров, чтобы визуально увеличить пространство, – это максимально использовать многофункциональную мебель. Такие предметы могут создавать скрытые места для хранения, дополнительные места для сидения и сна, а также помогать сохранять пространство максимально открытым.

Игра с вертикалью

В небольших домах может, как правило, достаточное количество вертикального пространства. Как рассказала дизайнер интерьеров и специалист по обустройству небольших помещений Арин Агасе, высокие и узкие ниши идеально подходят для превращения в кладовую или стеллажную зону.

"Умение использовать каждый уголок и щель в небольших помещениях – это настоящее искусство", – говорит она.

По словам Агасе, вертикальное пространство в небольших домах можно использовать не только для хранения вещей. Оформление от пола до потолка, как правило, также позволяет визуально увеличить гостиную или спальню.

"Шторы мгновенно преобразят любое помещение. Независимо от размера комнаты или длины штор, всегда старайтесь вешать карниз как можно ближе к потолку", – говорит она.

Чтобы свет по-прежнему проникал через окна и визуально расширял пространство, дизайнеры предлагают использовать легкие, полупрозрачные шторы.

Тренды для обустройства кухни

Напомним, что дизайнеры советуют при планировании кухни выбирать только те тренды, который доказали свою функциональность и не требуют дополнительного ухода. Например, модные столешницы из хрупких материалов могут оказаться непрактичными в использовании. То же самое относится к открытым полкам, которые очень часто рекоментуют в современных кухнях.

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