Эксперт советует отключить эту функцию на телевизоре: она вызывает странные сбои

Если телевизор начал самостоятельно включаться и переключаться между HDMI-входами, проблема может быть вовсе не в неисправности устройства.

Если телевизор начал самостоятельно включаться, переключаться между HDMI-входами или запускать игровую консоль без вашего участия, проблема может быть вовсе не в неисправности устройства.

По наблюдениям редактора How-To Geek, виновником часто оказывается функция HDMI-CEC, которая задумывалась как удобный инструмент для управления всей домашней техникой, но на практике нередко вызывает больше проблем, чем пользы.

Что такое HDMI-CEC на телевизоре

HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) позволяет устройствам, подключенным по HDMI, обмениваться командами. Благодаря этой технологии можно включить, например, Apple TV или PS5 – и телевизор вместе с ресивером автоматически запустятся и переключатся на нужный источник сигнала.

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Однако на практике технология часто работает нестабильно, особенно если в системе используются устройства разных производителей. Каждый бренд добавляет к стандарту собственные функции и названия – из-за этого телевизор, ресивер и приставка могут неверно интерпретировать команды друг друга.

По словам автора, именно HDMI-CEC чаще всего становится причиной таких проблем:

телевизор сам включается посреди ночи;

устройство неожиданно переключается на другой HDMI-вход;

игровая консоль запускается без команды владельца;

ресивер или саундбар работают нестабильно.

Например, потоковая приставка может выйти из режима сна для проверки обновлений, а телевизор воспримет этот сигнал как команду на включение всей системы.

Еще одна проблема связана с ограничениями самого протокола HDMI-CEC. Он поддерживает всего лишь 16 логических адресов, из которых только три зарезервированы для устройств воспроизведения. Если к ТВ одновременно подключены PlayStation, Xbox и другая техника, доступных адресов может не хватит. В результате система может начать отправлять команды не тем устройствам, что приводит к хаотичному переключению входов и другим сбоям.

Как отключить HDMI-CEC

Если телевизор часто ведет себя непредсказуемо и вызывает странные сбои, эксперт рекомендует полностью отключить HDMI-CEC на всех устройствах.

Сложность заключается в том, что каждый производитель называет эту функцию по-своему, чтобы она звучала привлекательно:

На телевизорах Samsung эта функция называется Anynet+ и находится в разделе "Настройки" → "Общие" → "Диспетчер внешних устройств".

На LG ищите функцию SIMPLINK в разделе "Все настройки" → "Общие" → "Устройства" → "Настройки HDMI"

На телевизорах Sony она носит название Bravia Sync и расположена в меню "Просмотр ТВ" → "Внешние входы".

После этого стоит отключить HDMI-CEC и на подключенной технике.

Главный недостаток такого решения – придется отказаться от управления всеми устройствами одним пультом. Но проблему можно решить универсальным пультом дистанционного управления.

Несмотря на прекращение выпуска линейки Logitech Harmony, многие пользователи до сих пор используют такие устройства, как Harmony Elite, поскольку они управляют техникой напрямую через ИК-порт или IP-соединение, а не через HDMI-CEC. Это позволяет настроить последовательность включения устройств без ошибок.

Еще один вариант – использовать системы домашней автоматизации, например Home Assistant на базе Raspberry Pi с ИК/RF-передатчиком BroadLink RM4 Pro. Многие современные телевизоры и AV-ресиверы также поддерживают управление по локальной сети через Wi-Fi или Ethernet, что позволяет полностью отказаться от HDMI-CEC без потери удобства.

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