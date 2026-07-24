Непогода идет по Украине: синоптики объявили предупреждение в 10 областях (карта)

На сегодняшний день Укргидрометцентр прогнозирует грозы.

На пятницу, 24 июля, в Украине объявили повышенный уровень опасности из-за гроз. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днём 24 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы", – прогнозируют синоптики.

В указанных областях введен I уровень опасности, желтый.

Видео дня

В целом сегодня в Украине будет переменная облачность. Днем по всей стране, кроме большинства южных областей, местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет преимущественно северный, 5–10 м/с. Днем воздух прогреется до комфортных +21°…+26°, только в Карпатах будет прохладно, +12°…+17°.

Погода в Украине – прогноз на ближайшие дни

В начале августа в Украине сильной жары пока не прогнозируют. По словам синоптика Укргидрометцентра Ивана Семилита, ожидаемое ранее потепление до +34°C пока не подтверждается.

До конца июля погоду будут определять атмосферные фронты, которые принесут кратковременные дожди и грозы.

27 июля температура повысится до +26...+32 °C, но уже 28 июля в большинстве областей снова станет прохладнее, +21...+28 °C. В период с 29 июля по 3 августа максимальная температура составит около +28°C, преимущественно на юге страны. В целом начало августа обещает быть умеренно тёплым без экстремальной жары.

Вас также могут заинтересовать новости: