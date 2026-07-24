'Обратный список желаний': гарвардский учёный нашёл секрет счастья

Гарвардский учёный объяснил, почему исполнение всех желаний не делает счастливее.

Мы живём в обществе, которое ценит амбиции, восхваляя постановку целей и "культуру усердия" как достойные похвалы средства на пути к успеху. Мы также живём в обществе, которое связывает успешное получение всего, чего пожелает наше сердце, со счастьем.

Формула, которую мы усваиваем с раннего возраста, такова: желание + амбиции + постановка целей + готовность делать всё необходимое = успешная, счастливая жизнь. Но, как обнаружил исследователь счастья из Гарвардского университета Артур К. Брукс – в своих исследованиях, а также на собственном опыте, – счастье этой формуле не подчиняется, пишет Upworthy.

"Мне слишком долго не удавалось это понять", – отметил Брукс ведущему подкаста Тиму Феррису, объясняя, почему он использует "обратный список желаний", чтобы жить счастливее.

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Список ко дню рождения, который всё изменил

Брукс рассказал, что в свой день рождения он всегда составлял список своих желаний, амбиций и того, чего хотел достичь, – список желаний (bucket list). Но в 50 лет он нашёл свой список, составленный в 40, и его осенило: "Я посмотрел на тот список сорокалетней давности и понял, что вычеркнул из него все. И в 50 я был менее счастлив, чем в 40".

Как социолог, он осознал, что делает что-то неправильно, и проанализировал это. "Это нейрофизиологическая и психологическая проблема, упакованные в один удобный свёрток, – заявил он. – Я совершал ошибку, полагая, что моё удовлетворение придёт от обладания бо́льшим".

А истина в том, что длительное и устойчивое удовлетворение, которое не улетучивается через минуту, приходит, когда вы понимаете, что ваше удовлетворение – это ваши "имею", делённые на ваши "хочу".

Вы можете повысить своё удовлетворение временно и неэффективно, имея больше, – или навсегда и надёжно, желая меньше.

Так что же такое обратный список желаний

Брукс пришёл к выводу, что ему нужен "обратный список желаний", который поможет ему "сознательно отстраниться" от мирских желаний и стремлений, просто записывая их и вычёркивая.

"Я знаю, что эти вещи будут возникать у меня как естественные цели, – сказал Брукс, ссылаясь на эволюционную психологию человека. – Но я не хочу быть у них в собственности. Я хочу ими управлять".

Он рассказал о том, как перемещает эти желания из инстинктивной лимбической системы в сознательную префронтальную кору, рассматривая каждое из них и говоря: "Может, я его получу, может, нет", – но вычёркивая их как привязанности.

"Когда я их записываю, я признаю, что у меня есть это желание, – объяснил он. – Когда я их вычёркиваю, я признаю, что не буду привязан к этой цели".

Это не совсем новая идея

Идея о том, что сама привязанность порождает несчастье, встречается во многих духовных традициях, но наиболее тесно связана с буддизмом. Майк Брукс, доктор наук, объясняет, что людям нужны здоровые привязанности – такие как привязанность к тому, чтобы оставаться в живых, и привязанность к близким, чтобы избегать страданий.

Но многие вещи, к которым мы привязаны, не обязательно здоровы – либо по степени (чрезмерная привязанность), либо по природе (привязанность к тому, что непостоянно).

"Нам следует стремиться к гибкости в наших привязанностях, потому что объекты нашей привязанности по своей сути изменчивы, – заявил Брукс. – Таким образом, мы страдаем без необходимости, когда не принимаем их непостоянную природу".

Артур К. Брукс предлагает стремиться отстраняться от своих желаний и стремлений, потому что простейший способ решить формулу "имею/хочу = счастье" – это уменьшить знаменатель. Обратный список желаний, в котором вы вычёркиваете желания ещё до того, как исполните их, может помочь освободиться от привязанности и привести к более счастливому существованию в целом.

Ранее УНИАН сообщал, что люди, которые относятся к выходным как к отпуску, гораздо счастливее.

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