На побережье Одесской области массово гибнут медузы: биолог назвал тревожные причины

Взрослые особи успели спастись, погрузившись на глубину.

На побережье Чёрного моря, в частности на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" ( юг Одесской области), наблюдается большое скопление погибших мелких медуз корнеротов.

Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев, который опубликовал соответствующее видео.

По его словам, гибель молодых медуз корнеротов (Rhizostoma pulmo) в прибрежной зоне – результат сочетания естественных биологических циклов и последствий антропогенного и военного воздействия полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Маленькие корнероты – молодые особи – чрезвычайно чувствительны к любым изменениям в среде", – пояснил исследователь.

Среди факторов, повлиявших на медуз, – военные и антропогенные. В частности, речь идет о загрязнении нефтепродуктами и маслами. Примером служат недавние аварийные сбросы растительного масла и нефтепродуктов в районе порта "Черноморск" и на других участках моря, отмечает ученый. Масляные эмульсии образуют на мелководье тонкую пленку – своеобразный "масляный бульон", который покрывает купол и щупальца медуз. У молодых мелких корнеротов это вызывает быстрое удушье и токсическое поражение нежных тканей, добавляет Русев.

Также медуз убивают гидроакустический шок и взрывные волны. Детонация мин, ракетные удары и т. п. создают мощные гидроакустические импульсы, которые повреждают ропалии – органы равновесия и светочувствительности медуз. В результате молодые особи теряют ориентацию в воде и беспомощно уносятся течением на мель.

Также влияет химическое и токсическое загрязнение – смыв токсичных веществ, тяжелых металлов и продуктов сгорания боеприпасов с суши и с моря существенно ухудшает качество прибрежной воды.

Кроме того, добавляет учёный, имеют значение и природные, сезонные факторы. Так, маленькие медузы не обладают достаточной массой и прочностью купола, чтобы противостоять прибойной волне. Даже умеренный ветровой снос или летний шторм легко уносит их на мелководье, где прибойная волна механически повреждает их об песок и камни.

"Температурный шок и дефицит кислорода (гипоксия). Летом прибрежная вода на отмелях стремительно прогревается. Чем выше температура воды, тем меньше в ней растворенного кислорода. Особенно при наличии загрязнения, вызванного войной. Для молодых организмов с интенсивным метаболизмом это быстро становится губительным", – уточнил Русев.

Кроме того, добавляет он, значение имеют резкие колебания солености. Проливные дожди или интенсивный речной сток временно опресняют прибрежные участки моря. Корнероты – выраженные стеногальные организмы (требуют стабильной солености около 14–18 %). Резкое снижение солености вызывает у молоди осмотический шок и массовую гибель.

"Таким образом, если взрослые крупные корнероты способны погружаться в более глубокие и прохладные слои воды, то молодь оказывается первой жертвой как штормов и перегрева воды, так и химических пятен или гидроакустических ударов в прибрежной полосе во время войны", – подчеркнул Русев.

Экология Украины – последствия ударов РФ

Как писал УНИАН, в мае в Одесской области погибли десятки тысяч медуз из-за утечки масла, произошедшей в результате ударов РФ по порту "Черноморск" – был разрушен резервуар с подсолнечным маслом объемом 6 тысяч тонн. Тогда на берег пляжей и т. п. выносило загрязненные маслом водоросли, ракушки и медуз. В частности, на мелководье исследователи обнаружили десятки тысяч ушастых медуз (аурелия) и медуз-корнеротов.

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