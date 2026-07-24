То, что на первый взгляд кажется мусором, на самом деле может стать полезным.

Далеко не все люди выбрасывают пластиковые бутылки из-под питьевой воды, газированных напитков и даже пива. Некоторые украинцы копят их, складывают в мешки, чтобы потом как-нибудь применить. Оказалось, что есть множество "дедовских" методов - узнайте, можно ли накрывать огурцы пластиковыми бутылками и как еще использовать ненужную тару.

Зачем люди ставят в саду пластиковые бутылки из-под воды - чем они полезны

Вариантов применения пустых емкостей из-под воды множество, причем, в любой период года. Огородники рассказывают, можно ли укрывать растения на зиму пластиковыми бутылками, отмечая, что этот метод подходит только для небольших саженцев или черенков, чтобы защитить их от морозов и грызунов. Тем не менее есть и другие варианты применения пластиковых бутылок.

Выращивание рассады

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Нужно взять бутылку, вымыть ее чистой водой и высушить. Затем обрезать наполовину или вырезать отверстие сбоку, наполнить землей и посеять семена. Также можно соорудить из бутылки полноценный горшок, разрезав емкость горизонтально пополам. Верхняя часть послужит местом для растения, нижняя - поддоном для него. От края бутылки нужно отступить 7-9 см, проколоть отверстия. Взять две полоски любой ткани (10 х 2.5 см) и протянуть сквозь горлышко так, чтобы нижние концы ткани были в воде, а верхние - в земле. Такая система называется "автополив", благодаря ей почва всегда будет влажной, и вам не придется поливать растение. Главное - проверять, есть ли вода в поддоне.

Капельный полив

Если вы не знаете, как правильно вкопать бутылки для полива помидоров, то можете пользоваться этим методом. Капельная система подходит для многих видов растений, а для томатов и подавно. Вам нужно с помощью шила сделать отверстия на 2 см выше дна бутылки, а затем вкопать емкости в грядки. Когда вы будете поливать грядки, вода попадет на растение лишь точечно, обеспечив капельный полив.

Ограды и бордюры

В случае, когда вам нужно зонировать пространство на грядке, также пригодятся пластиковые бутылки. Внутрь тары засыпаете песок и вкапываете бутылки по периметру грядок. Эта нехитрая конструкция поможет и разделить участок на зоны, и предотвратить размывание. Особо творческим садоводам советуем покрасить бутылки краской в разные цвета и использовать емкости одного размера, тогда ограда будет смотреться оригинально.

Защита растений

Опытные садоводы не сомневаются в том, можно ли накрывать огурцы пластиковыми бутылками. Таким образом легко защитить любые растения от вредителей. Например, деревья - вы должны лишь взять две бутылки, срезать дно и верхние части, а основу разрезать вдоль. Обернуть ствол молодого дерева пластиком и зафиксировать веревкой.

Также можно разрезать бутылку на несколько частей и вкопать поверх растений прямо в почву так, чтобы саженец оказался внутри пластика. Благодаря такому способу вы навсегда забудете, что такое слизни и медведка - насекомые просто не подберутся к грядкам.

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