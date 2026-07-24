На Запорожской АЭС возникла новая проблема из-за боевых действий: в МАГАТЭ сделали заявление

В МАГАТЭ отметили, что персонал атомной электростанции "должен быть защищен в любое время".

Военные действия привели к перебоям в водоснабжении отдельных частей Запорожской АЭС, находящейся под контролем РФ, а также прилегающих районов на юго-востоке Украины. Об этом сообщила организация ООН по ядерному надзору, передает Reuters.

В частности, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что дефицита колодезной воды, необходимой для охлаждения топлива в реакторах, нет.

Однако атаки в городе Энергодар и его окрестностях, где проживает значительная часть персонала АЭС, были "направлены, в частности, на местную электрическую инфраструктуру, что привело к прекращению водоснабжения в городе и на территории ЗАЭС".

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"Надежный доступ к основным услугам и ресурсам важен для благополучия персонала и для бесперебойного выполнения его важной работы", - подчеркнул Гросси.

Он добавил, что наблюдатели МАГАТЭ, находящиеся на станции, "с 18 июля имели лишь ограниченный доступ к водопроводной воде".

Также генеральный директор МАГАТЭ повторил, что персонал атомной электростанции "должен быть защищен в любое время".

Запорожская АЭС - последние новости

Ранее в Greenpeace заявили, что Украина сорвала попытку России подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме. Отмечается, что после серии атак украинских дронов, в частности по подстанции в Геническе в начале июля, реализация проекта была сорвана.

"Новая линия электропередачи из Мелитополя не изменит общей тенденции, которая все больше свидетельствует о том, что российская оккупация ЗАЭС – обреченный проект. В то же время постоянные риски для ядерной безопасности, созданные Россией на ЗАЭС, означают, что международное сообщество, включая МАГАТЭ, должно ускорить освобождение станции от российской оккупации всеми доступными средствами", - подчеркнул специалист по ядерной энергетике Greenpeace Украина Ян Ванде Путте.

В то же время в украинском МИД заявили, что Украина не причастна к гибели главного инженера ЗАЭС в результате удара дрона. По словам дипломатов, следует учитывать более широкий контекст российских обвинений, а именно постоянное и целенаправленное нагнетание Россией ситуации вокруг ЗАЭС и города Энергодар.

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