Три главных недостатка QLED-телевизоров, о которых молчат продавцы

Хотя QLED-технология предлагает высокую яркость, насыщенные цвета и другие преимущества, у этой технологии есть и недостатки.

QLED-телевизоры прочно заняли нишу между классическими LED и премиальными OLED-панелями. Они предлагают высокую яркость и насыщенные цвета, хотя и имеют свои ограничения, которые важно учитывать перед покупкой нового ТВ.

QLED-телевизоры используют подсветку, которая пропускает свет через кристаллы полупроводников, создавая свет и изображения на экране. Это фундаментально отличается от OLED-панелей, где каждый пиксель светится самостоятельно. Понимание минусов QLED помогает решить, стоит ли такой телевизор своих денег, пишет BGR.

1. Хуже черный цвет и контраст по сравнению с OLED

Один из ключевых минусов QLED заключается в том, что такие дисплеи не способны отображать идеально глубокий черный цвет.

Как уже упоминалось, в отличие от OLED, где каждый пиксель светится самостоятельно и может полностью отключаться, QLED использует подсветку. Из-за этого черные участки изображения выглядят скорее темно-серыми, особенно в затемненной комнате.

Также для QLED-телевизоров не редкость эффект светового "ореола" (light bleed) вокруг ярких объектов на темном фоне, что снижает общую четкость картинки в контрастных сценах.

2. Более массивный корпус телевизора

Еще один минус QLED-моделей – их физические размеры. Из-за наличия слоя подсветки и дополнительных компонентов такие телевизоры обычно толще OLED-аналогов. Это может стать проблемой, если планируется настенное крепление или установка в ограниченном пространстве.

Тем не менее, QLED остаются относительно легкими и доступны в большом диапазоне диагоналей, что частично компенсирует этот недостаток.

3. Ограниченные углы обзора

Качество изображения на QLED заметно зависит от того, под каким углом вы смотрите экран. При отклонении от центра картинка может терять яркость и насыщенность цветов.

Поэтому оптимальный вариант просмотра – прямо перед экраном. Если же телевизор часто смотрят из разных точек комнаты, этот недостаток может быть особенно заметным.

Несмотря на перечисленные минусы, это не означают, что QLED-телевизоры не стоит покупать. Например, в отличие от того же OLED, они не подвержены выгоранию пикселей, что может положительно сказаться на сроке службы.

