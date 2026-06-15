Зачем производители делают USB-порты фиолетовыми: это не для красоты

Фиолетовый USB-порт чаще всего указывает на поддержку фирменной быстрой зарядки или высокой скорости передачи данных.

Если вы когда-нибудь наталкивались на USB-порт или кабель с фиолетовой маркировкой, это не могло не вызвать закономерный вопрос – что означает этот цвет и почему он отличается от привычного черного или синего?

На самом деле цвет USB-разъемов не является строго стандартизированным. Организация USB-IF, отвечающая за стандарты USB, официально закрепила лишь несколько цветовых обозначений: белый – для USB 1.0, черный – для USB 2.0 и синий – для USB 3.x.

Остальные цвета, включая фиолетовый, зеленый и даже оранжевый, не входят в официальный стандарт и используются компаниями по своему усмотрению, объяснили в Engadget.

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Фиолетовый USB-порт чаще всего указывает на поддержку фирменной быстрой зарядки или высокой скорости передачи данных. Однако это не универсальное правило: разные компании могут использовать один и тот же цвет для разных функций, что нередко вводит пользователей в заблуждение.

В качестве примера можно привести экосистему Huawei, где фиолетовые или оранжевые порты применяются в фирменной технологии SuperCharge. Такие порты и кабели могут поддерживать мощную зарядку – от 35 ватт и выше – а также совместимость с различными протоколами быстрой зарядки, включая USB Power Delivery и Qualcomm Quick Charge.

Поскольку ассортимент Huawei за пределами Китая ограничен, пользователи редко сталкиваются с фиолетовыми USB-портами и кабелями.

В то же время некоторые производители кабелей USB 3.1 Gen 2 используют фиолетовый или бирюзовый цвет для обозначения более высокой скорости передачи данных – до 10 Гбит/с против 5 Гбит/с у USB 3.0. Но и здесь нет единого стандарта, поэтому ориентироваться только на цвет нельзя.

Ситуацию дополнительно усложняет то, что другие расцветки также могут иметь разные значения: красный или желтый иногда указывают на разъемы с повышенной мощностью, а зеленый может использоваться для обозначения совместимости с Quick Charge или фирменного дизайна, как в устройствах Razer.

Эксперты отмечают, что полагаться на цвет USB-разъема при выборе кабеля или зарядного устройства нельзя. Он не гарантирует ни скорость передачи данных, ни мощность зарядки. Кроме того, использование неподходящего кабеля может привести к повреждению батареи или выходу из строя блока питания.

Самый надежный способ – ориентироваться на официальные спецификации USB-IF и стандарты Power Delivery. Так, современные версии PD 3.1 поддерживают мощность до 240 Вт, а USB 4 обеспечивает скорость передачи данных до 40–80 Гбит/с в зависимости от реализации.

В итоге фиолетовые USB-разъемы остаются скорее маркетинговым и фирменным решением производителей, чем частью единого стандарта, поэтому и встречаются они редко, особенно на глобальном рынке.

Многие пользователи Android даже не подозревают, что в их смартфоне есть скрытая функция – обходная зарядка (bypass charging). Она позволяет снизить износ батареи и уменьшить перегрев устройства при активном использовании.

Ранее эксперты рассказывали, что можно и что нельзя подключать к USB-порту телевизора.

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