Как часто нужно перезагружать телефон: простое правило, о котором многие забывают

Многие пользователи вспоминают о перезагрузке смартфона только тогда, когда устройство начинает "подтормаживать". Но регулярные рестарты – это как профилактический осмотр у врача – их следует выполнять периодически, поскольку они напрямую влияют на "здоровье" гаджета, пишет Benchmark.pl.

При этом вопрос перезагрузки не так прост, как может показаться: универсального правила не существует, и нет единого стандарта, как часто нужно выполнять рестарт. Тем не менее такая процедура помогает телефону работать быстрее и снижает риск зависаний.

Перезагрузка раз в неделю

В рамках руководства по мобильной безопасности Агентство национальной безопасности США (NSA) рекомендует перезагружать телефоны (как iPhone, так и устройства на Android) примерно раз в неделю.

По их словам, регулярный еженедельный рестарт помогает защитить устройство от вредоносного программного обеспечения и уязвимостей zero-click, удаляя вредоносный код и фоновые процессы.

Помимо безопасности, еженедельная перезагрузка очищает кэш и освобождает оперативную память (RAM), что предотвращает подтормаживания и улучшает состояние батареи.

Можно ли перезагружать смартфон каждый день

Ежедневный рестарт чаще всего рекомендуется для владельцев более старых моделей смартфонов, особенно тех, у которых небольшой объем оперативной памяти (ОЗУ), например, 3-4 ГБ или меньше.

Это также может быть полезно тем, кто редко чистит приложения, не следит за фоновыми процессами или не обновляет операционную систему (либо не имеет такой возможности).

