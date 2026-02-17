Вот для чего на самом деле нужны три точки на задней панели вашего iPad

Если у вас есть новый iPad или вы только собираетесь купить один, возможно, вы замечали три маленькие точки на спинке. Этот элемент обязательно присутствует на большинстве планшетов Apple, и он служит не только для дизайна, но и для функциональности.

На самом деле эти три точки – это официальный разъем Apple под названием Smart Connector. Он был впервые анонсирован вместе с iPad Pro в 2015 году и с тех пор стал частью многих моделей планшетов, объясняют в BGR.

Smart Connector позволяет планшету взаимодействовать с аксессуарами – прежде всего с клавиатурами – без необходимости подключения по Bluetooth или отдельной зарядки. Через эти контакты одновременно передается питание и данные, поэтому совместимые аксессуары начинает работать моментально после подключения.

Видео дня

Вот для чего на самом деле нужны три точки на задней панели вашего iPad

Это особенно удобно, если вы используете фирменные клавиатуры Apple, такие, как Magic Keyboard или Smart Keyboard Folio, а также аксессуары от сторонних брендов, которые поддерживают Smart Connector.

Какой iPad оснащен разъемом Smart Connector

Впервые Smart Connector появился в линейке iPad Pro, а позже стал доступен и в других моделях планшетов компании, включая iPad Air и базовый iPad (там она расположен на боковой грани). 

Единственная модель, где этого разъема нет – это iPad mini: для подключения клавиатуры владельцам приходится пользоваться Bluetooth-аксессуарами.

Таким образом, три точки на корпусе iPad – это не просто декоративная особенность, а важный технический элемент, позволяющий расширить функциональность устройства и сделать работу с аксессуарами более удобной и быстрой.

Вот для чего на самом деле нужны три точки на задней панели вашего iPad

Ранее пользователям рассказали, что означают оранжевые и зеленые точки на экране их iPhone. На самом деле это не баг и не дефект, а часть важной системы защиты конфиденциальности.

Специалисты RTINGS выбрали лучший бюджетный OLED-телевизор – это не Samsung или Sony. LG B5 сочетает большинство передовых функций OLED‑панелей при цене $900 за 55 дюймов и является отличной входной точкой в мир OLED.

Вас также могут заинтересовать новости: