Вот для чего на самом деле нужны три точки на задней панели вашего iPad

Многие пользователи принимают их за элемент дизайна или технологическую метку, хотя на самом деле это важная часть экосистемы устройств от Apple.

Если у вас есть новый iPad или вы только собираетесь купить один, возможно, вы замечали три маленькие точки на спинке. Этот элемент обязательно присутствует на большинстве планшетов Apple, и он служит не только для дизайна, но и для функциональности.

На самом деле эти три точки – это официальный разъем Apple под названием Smart Connector. Он был впервые анонсирован вместе с iPad Pro в 2015 году и с тех пор стал частью многих моделей планшетов, объясняют в BGR.

Smart Connector позволяет планшету взаимодействовать с аксессуарами – прежде всего с клавиатурами – без необходимости подключения по Bluetooth или отдельной зарядки. Через эти контакты одновременно передается питание и данные, поэтому совместимые аксессуары начинает работать моментально после подключения.

Это особенно удобно, если вы используете фирменные клавиатуры Apple, такие, как Magic Keyboard или Smart Keyboard Folio, а также аксессуары от сторонних брендов, которые поддерживают Smart Connector.

Какой iPad оснащен разъемом Smart Connector

Впервые Smart Connector появился в линейке iPad Pro, а позже стал доступен и в других моделях планшетов компании, включая iPad Air и базовый iPad (там она расположен на боковой грани).

Единственная модель, где этого разъема нет – это iPad mini: для подключения клавиатуры владельцам приходится пользоваться Bluetooth-аксессуарами.

Таким образом, три точки на корпусе iPad – это не просто декоративная особенность, а важный технический элемент, позволяющий расширить функциональность устройства и сделать работу с аксессуарами более удобной и быстрой.

