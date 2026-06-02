Эксперты выбрали лучшие смартфоны с большим экраном: топ-5 моделей в 2026 году

В список попали устройства от Samsung, Apple, OnePlus и Nothing.

Крупные смартфоны продолжают набирать популярность – на таких удобнее печатать сообщения, листать соцсети, смотреть фильмы и играть. Эксперты BGR составили список лучших больших телефонов, которые можно купить летом 2026 года, от флагманов до более доступных решений.

К категории больших смартфонов сегодня относятся устройства с экранами не менее 6,75–6,8 дюйма. При этом учитывались не только размеры дисплея, но и качество экрана, автономность, производительность и возможности камер.

Первое место в подборке занял iPhone 17 Pro Max. Смартфон получил 6,9-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, потрясающей цветопередачей и плавным скроллингом. Также модель выделяется рекордной автономностью – Apple заявляет до 39 часов воспроизведения видео.

Король Android фаблетов – Samsung Galaxy S26 Ultra. Эксперты отмечают его универсальность: смартфон сочетает крупный 6,9-дюймовый экран с частотой 120 Гц и разрешением 2796x1290 пикселей, флагманскую производительность и продвинутые камеры. Аппарат также поддерживает стилус S Pen, что делает его удобным для заметок и творчества.

Лучшим вариантом по соотношению цены и возможностей журналисты назвали OnePlus 15. Флагман получил 6,78-дюймовую матрицу LTPO OLED с частотой 120 Гц и 12 гигабайт оперативной памяти. Благодаря аккумулятору емкостью 7300 мАч он гарантирует более 25 часов непрерывной работы,

Тем, кто не готов сильно тратиться, эксперты рекомендуют обратить внимание на Nothing Phone (4a) Pro. Модель предлагает 6,83-дюймовый AMOLED-экран, яркость до 5000 нит, достойные камеры и фирменную систему световых индикаторов Glyph Matrix на задней панели.

Отдельно эксперты отметили Samsung Galaxy Z Fold 7 – как лучший складной смартфон с большим рабочим пространством, способный заменить планшет.

