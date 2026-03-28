Пользователей Samsung Galaxy призвали срочно обновить прошивку смартфонов

Новый апдейт устраняет 65 уязвимостей и направлен на повышение общей безопасности устройств.

Компания Samsung выпустила критически важное обновление программного обеспечения для смартфонов Galaxy, которое исправляет 65 уязвимостей. Из них 60 связаны с уязвимостями системы Android, а оставшиеся 5 относятся непосредственно к устройствам Samsung.

Традиционно, такие обновления не приносят новых функций или скрытых возможностей, но улучшают работу и защиту устройств, поэтому не стоит затягивать с их установкой.

Апдейт вышел во второй половине месяца, начиная с серии Galaxy S25, и уже охватывает десятки устройств, включая флагманы и модели среднего класса, пишет Gizmochina.

Видео дня

Какие устройства получили обновление:

Серия Galaxy S

Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra / S25 Edge / S25 FE

Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra / S24 FE

Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra / S23 FE

Серия Galaxy Z

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold 7 / Z Flip 7 / Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6 / Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5 / Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4 / Z Flip 4

Серия Galaxy A

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Чтобы получить обновление, просто выполните обычные действия: откройте "Настройки" и перейдите в раздел "Система" → "Обновление ПО" и нажмите на кнопку "Загрузить и установить".

А уже в апреле-мае выйдет крупное контентное обновление One UI 8.5. Среди ключевых улучшений – расширенная настройка панели быстрых параметров, обновленные иконки с легким 3D-эффектом, более умный экран блокировки, частичная запись экрана и новые функции безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: