Пользователей Samsung Galaxy призвали срочно обновить прошивку смартфонов

Компания Samsung выпустила критически важное обновление программного обеспечения для смартфонов Galaxy, которое исправляет 65 уязвимостей. Из них 60 связаны с уязвимостями системы Android, а оставшиеся 5 относятся непосредственно к устройствам Samsung.
Традиционно, такие обновления не приносят новых функций или скрытых возможностей, но улучшают работу и защиту устройств, поэтому не стоит затягивать с их установкой.
Апдейт вышел во второй половине месяца, начиная с серии Galaxy S25, и уже охватывает десятки устройств, включая флагманы и модели среднего класса, пишет Gizmochina.
Какие устройства получили обновление:
Серия Galaxy S
- Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra / S25 Edge / S25 FE
- Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra / S24 FE
- Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra / S23 FE
Серия Galaxy Z
- Galaxy Z TriFold
- Galaxy Z Fold 7 / Z Flip 7 / Z Flip 7 FE
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6 / Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5 / Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4 / Z Flip 4
Серия Galaxy A
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A36
Чтобы получить обновление, просто выполните обычные действия: откройте "Настройки" и перейдите в раздел "Система" → "Обновление ПО" и нажмите на кнопку "Загрузить и установить".
А уже в апреле-мае выйдет крупное контентное обновление One UI 8.5. Среди ключевых улучшений – расширенная настройка панели быстрых параметров, обновленные иконки с легким 3D-эффектом, более умный экран блокировки, частичная запись экрана и новые функции безопасности.