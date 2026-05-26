Ваш смартфон Samsung может работать дольше: нужно включить всего одну функцию

Пользователям смартфонов Samsung Galaxy рассказали о простом способе продлить время работы их устройств от одного заряда. Речь идет о встроенной функции автоматизации "Режимы и сценарии" (Modes and Routines), которая позволяет включать энергосбережение ночью, если телефон не подключен к зарядке.

По данным журналистов GRYOnline, настройка особенно полезна для тех, кто часто забывает ставить смартфон на зарядку перед сном. Система сама активирует режим экономии энергии при заданных условиях – например, если уровень батареи опустится ниже 35% в ночное время.

Чтобы включить функцию на смартфонах Samsung., необходимо:

открыть "Настройки";

перейти в раздел "Режимы и сценарии";

выбрать вкладку "Сценарии" и нажать "+";

в блоке "Если" указать условие "Не заряжается";

добавить уровень заряда батареи, например 35%;

задать временной промежуток, например с 23:00 до 07:00;

в блоке "До" выбрать "Батарея" → "Энергосбережение";

сохранить сценарий.

После этого смартфон автоматически будет переходить в режим экономии энергии ночью, если заряд окажется низким и устройство не подключено к сети. Днем функция работать не будет, поэтому производительность телефона останется максимальной.

Специалисты подчеркивают, что "Режимы и сценарии" – одна из самых недооцененных возможностей смартфонов Samsung. С ее помощью можно автоматизировать десятки действий: от отключения уведомлений ночью до изменения производительности гаджета в зависимости от времени суток или уровня заряда.

