Изогнутые экраны, которые все копировали: почему Samsung убила свою легендарную фишку

Изогнутые дисплеи Samsung Edge были одной из ключевых особенностей флагманских смартфонов компании в середине 2010-х годов.

Изогнутые дисплеи Samsung Edge были одной из ключевых особенностей флагманских смартфонов компании в середине 2010-х. Небольшой изгиб по краям создавал эффект "бесконечного" экрана, будто картинка буквально перетекает за пределы корпуса и занимает всю переднюю поверхность устройства.

Практически все крупные Android-прозводители, включая Xiaomi, Motorola и Huawei, активно подхватили этот тренд и выпускали свои версии с "водопадными" или изогнутыми дисплеями. Лишь Apple оставалась верна плоским дисплеям, хотя долгое время заказывала изогнутые OLED-панели у Samsung.

Но со временем от этой концепции начали постепенно отказываться. Как сообщает портал BGR, причинами стали не только повышенная уязвимость к повреждениям и более высокая стоимость устройств серии Galaxy Edge, но и снижение интереса со стороны покупателей.

Видео дня

К октябрю 2025 года стало очевидно, что тренд себя окончательно исчерпал. СМИ узнали, что Samsung приняла решение полностью свернуть серию Edge. Основной причиной называют неутешительные продажи последнего телефона с брендингом Edge – Galaxy S25 Edge, производство которого также, по данным источников, было сокращено.

Фактически последним смартфоном Samsung с заметно изогнутым дисплеем стал Galaxy S23 Ultra. Даже в нем изгиб был минимальным, а экран выглядел почти плоским. К тому же, в случае с Galaxy S25 Edge название "Edge" уже не связано с экраном – устройство фактически получило полностью плоскую панель и позиционировалось как конкурент тонких смартфонов, где "Edge" означает именно тонкий корпус.

Какие недостатки у телефонов с изогнутым экраном

Изначально изогнутые экраны считались удачной идеей: дополнительное пространство по краям позволяло размещать виджеты, быстрые ярлыки и получать быстрый доступ к приложениям. Однако на практике концепция оказалась спорной.

Изогнутые края делали такие смартфоны менее удобными в повседневном использовании. Владельцы чаще сталкивались со случайными касаниями, а повышенный риск повреждений заставлял задумываться о защите девайса.

Из-за того, что изогнутый дисплей "сходил" по краям устройства, обычные чехлы нельзя было использовать. Официальные и сторонние кейсы приходилось делать с более тонкими рамками, чтобы не перекрывать экран и позволять пользователю использовать всю площадь экрана.

При этом сама идея изогнутых экранов полностью не исчезла. Например, Motorola продолжает развивать подобные решения в некоторых моделях. Edge 60 Pro, выпущенный в 2026 году, использует концепцию "край-до-края". Благодаря сильному закруглению боковых граней, экран создает эффект бесконечности, плавно переходя на торцы корпуса.

Ранее эксперты рассказывали, куда пропали изогнутые телевизоры и почему их больше не делают. Их активно продвигали как более "иммерсивную" альтернативу классическим панелям

Ранее в сети появился список смартфонов Samsung, которые получат новую прошивку One UI 8.5. Среди них есть не только флагманы, но и бюджетные устройства серий Galaxy A, M и F.

Вас также могут заинтересовать новости: