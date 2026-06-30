Новый Samsung Galaxy назвали 'самым бессмысленным' смартфоном 2026 года

Кое в чем Galaxy A27 стал хуже своего предшественника, но подорожал на 50 долларов.

Новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy A27 вызвал волну разочарования еще до полноценного старта продаж – в профильных медиа его уже называют одним из самых бессмысленных релизов года.

Как пишет Tech Advisor, устройство позиционируется как преемник Galaxy A26, однако обновление получилось крайне неоднозначным: вместе с несколькими точечными улучшениями смартфон ухудшился в некоторых аспектах, но при этом стал на 50 долларов дороже.

Главное изменение – переход на процессор Snapdragon 6 Gen 3, что должно обеспечить более высокую производительность и энергоэффективность по сравнению с нынешним Exynos 1380. Также устройство получило более современный дизайн с круглым вырезом вместо экрана-капельки и более продвинутую оперативную память LPDDR5.

Видео дня

Однако на этом позитивные изменения заканчиваются. В камерах произошли упрощения: селфи-модуль стал 12 Мп вместо 13 Мп, а ультраширокоугольный сенсор снизили до 5 Мп против 8 Мп в прошлогодней модели. Вместе с этим ухудшилась водозащита – с IP67 до IP64.

При цене 349 долларов Galaxy A27 на $50 дороже своего предшественника и на фоне конкурентов вроде Nothing Phone (4a) и OnePlus Nord CE 5 выглядит менее привлекательным за свои деньги. Даже недорогой Pixel 9a, который вышел в марте 2025 года, выглядит более разумной покупкой.

"Даже в эпоху эволюционных обновлений и роста цен из-за дефицита чипов это крайне разочаровывающая новинка от Samsung", – пишет Tech Advisor.

Ранее стало известно, что бюджетный iPhone 18e опять получит дисплей с частотой 60 Гц. На фоне современных тенденций это выглядит устаревшим решением, поскольку сегодня даже многие Android-фоны начального уровня могут похвастаться экранами 120 Гц.

Эксперты выбрали 5 лучших бюджетных смартфонов, которые можно купить летом 2026 года. Сегодня необязательно переплачивать больше $500, чтобы получить стильный и функциональный аппарат.

Вас также могут заинтересовать новости: