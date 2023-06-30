По мнению аналитиков, справедливая капитализация корпорации еще выше.

В последний день июня 2023 года рыночная капитализация Apple превысила рекордные три триллиона долларов США. В ходе торгов стоимость акции американского техногиганта выросли на 1% до 190,73 доллара, необходимую для достижения исторического рубежа, пишет CNBC.

Примечательно, что рыночная стоимость Apple превысила $3 трлн во второй раз. Впервые это произошло на торгах 3 января 2022 года, но тогда акции IT-гиганта подешевели до конца дня. В результате этого "яблочные" не смогли завершить день с капитализацией более 3 триллионов долларов.

На момент написания новости рыночная стоимость Apple составляла 3,03 триллиона долларов – это первая компания в истории, которая оценивается так дорого. Для сравнения, ближайшим конкурентом Apple по капитализации является Microsoft, но ее стоимость почти на 500 млн ниже. Замыкает топ-3 самых дорогостоящих компаний мира нефтяной гигант из Saudi Aramco.

Видео дня

Крупнейший производитель видеокарт NVIDIA находится на 6-й позиции с капитализацией чуть больше одного триллиона долларов. Компания TSMC, на которой держится большая часть полупроводниковой промышленности, замыкает Топ-10.

Специалисты аналитической компании Wedbush отмечают, что акции Apple продолжат дорожать. Согласно их оценкам, справедливая капитализация корпорации составляет 3,5 триллиона долларов. По оптимистичному прогнозу аналитиков, в следующие пару лет капитализация Apple достигнет четырех триллионов долларов.

Также аналитики прогнозируют высокие продажи линейки iPhone 15, вплоть до повторения успеха iPhone 6 и iPhone 6 Plus, которые вышли почти 10 лет и на сегодня являются самыми продаваемыми смартфонами Apple.

Что у Apple запланировано на 2023 год

Напомним, что с начала 2023 года Apple уже успела выпустить новые MacBook Pro на M2 Pro и M2 Maх, а в марте был представлен новый "желтый" iPhone 14.

А в начале июня компания провела свою летнюю презентацию, где показала 15-дюймовый MacBook Air и обновленные Mac Studio и Mac Pro. Но главным сюрпризом стал совершенно новый гаджет не от Стива Джобса – это шлем смешанной реальности для просмотра фильмов, общения и работы.

Традиционно, главная презентация Apple пройдет в сентябре. Наряду со смартфонами iPhone 15 компания готовит часы Watch Series 9, iPad Pro с OLED-экраном и десяток компьютеров.

Вас также могут заинтересовать новости: