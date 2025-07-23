В перечне есть Скорпион и Рыбы.

Астролог Кимберли Кастанья назвала четыре знака Зодиака, у который есть особенные шансы на то, чтобы встретить свою настоящую вторую половинку в этой жизни. Речь идет не только о романтике - встреча с так называемым близнецовым пламенем способна как вдохновить, так и серьезно потрясти, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Хотя многие часто представляют близнецовое пламя как нечто волшебное, Кастанья подчеркнула:

"Они притягивают сильные кармические связи, которые кажутся судьбой. Близнецовое пламя для них - словно зеркало их самых глубоких ран и желаний".

Такие отношения редко бывают легкими, но именно через них человек может получить важные уроки - научиться исцелять внутренние травмы и расти.

И вот какие знаки Зодиака перечислила астролог:

Скорпион

Для Скорпиона встреча с близнецовым пламенем может оказаться судьбоносной, но при этом эмоционально непростой. Страсть, интенсивность, глубокая связь - все это будет присутствовать, но вместе с этим поднимутся и старые травмы. По словам астролога, в этих отношениях может проявиться всё, от детских обид до сложностей в отношениях с родителями. Поэтому, несмотря на всю магию, Скорпионам важно понимать - близнецовое пламя не столько про романтику, сколько про внутреннюю работу над собой.

Рыбы

Рыбы - знак тонко чувствующий и духовно ориентированный. Они часто ищут любовь, выходящую за рамки материального. Их тянет к духовным связям, выходящим за рамки физической, отметила Кастанья. Однако есть риск увлечься фантазией и потерять связь с реальностью. Рыбам важно не терять равновесие между мечтами и настоящим. Эти отношения могут принести им трансформацию, не всегда легкую, но значимую.

Близнецы

Близнецы часто считаются непредсказуемыми и не слишком стабильными в любви. Но именно это делает их открытыми к неожиданным связям, включая близнецовое пламя. Многие Близнецы встречают свое близнецовое пламя в моменты хаоса. С тем, кто бросает вызов их личности и заставляет их расти, отметила астролог. Такой союз может быть бурным, но и чрезвычайно полезным с точки зрения самопознания. Это не про комфорт, а про изменения, иногда болезненные, но нужные.

Козерог

Последний знак, которому с высокой вероятностью предстоит встретить свое близнецовое пламя - Козерог. Этот знак ассоциируется с рациональностью, дисциплиной и стабильностью, но на глубинном уровне его душа стремится к росту. Душа Козерога часто выбирает сложные отношения, чтобы развиваться. Их близнецовое пламя учит эмоциональной уязвимости, объяснила Кастанья. Такие отношения не будут легкими, зато они станут катализатором внутренних перемен, особенно в эмоциональной сфере.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака наконец получат проблеск надежды и вздохнут с облегчением.

Вас также могут заинтересовать новости: