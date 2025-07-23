Антикоррупционные органы подчеркивают необходимость внесения изменений в законодательство, чтобы восстановить их независимость.

Принятые накануне законодательные изменения "существенно ограничивают независимость" Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом говорится в совместном заявлении НАБУ и САП, которое они сделали по итогам встречи, инициированной Офисом президента.

"Отныне НАБУ и САП лишены гарантий, которые ранее позволяли им эффективно реализовывать свои задачи и функции в противодействии топ-коррупции. Для восстановления полноценной и независимой работы необходимы четкие и однозначные шаги на уровне закона, которые вернут отмененные парламентом гарантии", - сказано в заявлении.

В то же время НАБУ и САП подчеркивают, что верховенство права и соблюдение закона остаются неизменными ценностями для них, и они ожидают такого же подхода и от других органов правопорядка.

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"Мы искренне благодарим граждан Украины за принципиальную позицию, активную поддержку и неравнодушие. Именно благодаря активному гражданскому участию антикоррупционная реформа стала возможной", - сказано в заявлении.

НАБУ и САП призвали международных партнеров продолжать всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Закон о полномочиях Генпрокурора

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 июля, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, во время которой он прокомментировал последние изменения в законодательстве относительно работы этих ведомств.

Речь идет о принятом 263 голосами народных депутатов Украины в целом законопроекте №12414, который предоставляет отдельные полномочия Офису генпрокурора относительно работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

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