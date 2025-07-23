Главнокомандующий объяснил, что Украине трудно конкурироватьс большей российской армией, которая имеет значительные финансовые стимулы.

Поощрить украинцев вступать в ряды Вооруженных сил могла бы финансовая мотивация, считает главнокомандующий ВСУ Александр Сирский. Такое мнение он высказал в интервью The Washington Post.

Он отметил, что "переброска большего количества войск на фронт остается серьезной проблемой". В то же время деталей он не раскрыл, подчеркнув, что "все, что связано с мобилизацией, является очень конфиденциальной информацией".

Главком напомнил, что Украина начала программу привлечения 18-24 летних контрактников, которым предоставляет "большие бонусы и разрешения на командировки". По его словам, недавний опрос по этой инициативе показал, что для более половины респондентов "мотивацией является больше денег".

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"Если ее (мотивацию, - ред.) увеличить, будет больше заявителей", - сказал он.

Главнокомандующий добавил, что Украине трудно конкурировать со значительно большей российской армией и огромными финансовыми стимулами, которые она предоставляет своим военнослужащим.

Другие заявления Сырского

Как сообщал ранее УНИАН, главнокомандующий раскрыл, почему пошел на Курскую операцию. По его словам, этот маневр был необходим для сдерживания продвижения оккупантов, а также на фоне критики, что украинские войска только стоят в обороне и отступают под давлением врага. Он отметил, что операция привела к резкому росту морального духа среди украинских военных и гражданских, которые "отчаянно ждали новостей о продвижении на фронте".

Также Сирский заявил, что Украине нужны ATACMS и Taurus без ограничений на удары вглубь России. Мол, такое вооружение позволит Киеву замедлить производство российского оружия, атакуя инфраструктуру, из которой производятся ракеты и беспилотники. Он выразил надежду, что благодаря позиции президента США Дональда Трампа "этот процесс будет намного легче" и у Украины "не будет никаких трудностей, которые были раньше".

Кроме того, главком сказал, что не планирует уходить в отставку в 60 лет. Генерал отверг любые намеки на то, что планирует бросать службу. Он поделился, что находится в хорошей физической форме - все еще может сделать 100 отжиманий без перерыва.

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