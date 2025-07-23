Стороны ожидают сложные переговоры на фоне торговой войны и ситуации в Украине.

Китай выразил резкое недовольств в адрес Европейского Союза из-за санкций в отношении банков страны. Это осложнило ситуацию перед жесткими переговорами в Пекине.

Издание Financial Times пишет, что министр торговли Китая Ван Вэнтао "выразил серьезное недовольство" в связи с санкциями еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу. Ограничения, направленные против двух небольших китайских банков за содействие торговле с Россией, ввели за несколько дней до саммита лидеров ЕС и Китая, который состоится в четверг, 24 июля.

Пекин намерен представить саммит как триумф многостороннего подхода и знак того, что Европа отрывается от США. Брюссель сосредоточен на том, чтобы подчеркнуть, что растущий торговый профицит Китая и предполагаемые поставки товаров двойного назначения для военных нужд Москвы, которые Пекин отрицает, являются неприемлемыми.

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"Китай является ключевым фактором, способствующим войне России в Украине", - заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас.

По ее словам, ЕС обеспокоен избыточным производственным потенциалом Китая, торговым дисбалансом и "экономическими принудительными практиками", сославшись на его доминирующее положение в сфере критически важных сырьевых материалов, химикатов и потребительских дронов.

"80% всех товаров двойного назначения для России проходят через Китай. Это очень проблематично", - заявил другой высокопоставленный чиновник ЕС.

Пекин стремится создать позитивный настрой, приветствуя саммит как встречу "двух основных сил в построении многополярного мира, двух крупных рынков, поддерживающих глобализацию, и двух великих цивилизаций, отстаивающих культурное разнообразие".

Один из высокопоставленных чиновников ЕС, отвечая на вопрос о том, какими могут быть "результаты", сказал, что само по себе достижением является то, что стороны ведут переговоры.

Отношения Китая и ЕС – последние новости

Торговый профицит Китая с ЕС достиг рекордного уровня в почти 400 млрд евро в 2022 году и с тех пор остается высоким. Европейские чиновники обвиняют китайских производителей в демпинге излишков дешевых товаров на своих рынках, а европейские компании жалуются на барьеры, препятствующие доступу к второй по величине экономике мира.

За последний год ЕС инициировал более 25 расследований по торговым барьерам в отношении китайских товаров, включая свечи, кукурузу и шины для легковых и грузовых авто, что примерно в четыре раза превышает показатель предыдущего года.

Отказ Китая осудить полномасштабное вторжение России в Украину также усилил недоверие со стороны Европы.

19 ииюля стало известно, что Европейский Союз ввел санкции против двух банков из Китая за сотрудничество с Россией.

Также Еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт обеспокоен угрозой, которую несут товары, продающиеся на китайских торговых онлайн-платформах Shein и Temu. Он считает, что выявленные факты токсичности и нарушений стандартов безопасности требуют решительных действий для защиты европейских потребителей.

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