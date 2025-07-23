Отмечается, что в последнее время Бражко "сдал" и потерял место в основе "Динамо".

Украинская блогерка Даша Квиткова может негативно влиять на карьеру своего нового бойфренда - игрока киевского "Динамо" Владимира Бражко. Свое мнение по этому поводу высказал экс-тренер команды и сборной Украины Йожеф Сабо в интервью blik.ua.

Отмечается, что в последнее время Бражко "сдал" и потерял место в основе "Динамо".

"Смотря, как он с ней встречается. Если Бражко все силы отдает девушке, это могло и повлиять. Также большую роль играет его отношение к тренировкам и собственному развитию.... Если Бражко проводит с ней всю ночь, это сказывается. Как говорили раньше: если футболист женился, считай, что один год у него выпал. Сегодня Бражко вышел на замену, но ничего не показал, я не видел его на поле", - заявил он.

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По его словам, на Бражко перестали обращать внимание, он еще в прошлом году стал запасным: "Нет его, пропал футболист!".

"У Бражко есть мастерство, он здорово играл раньше, поэтому я надеюсь, что у него временный спад", - добавил Йожеф Сабо.

Напомним, ранее подтвердились слухи о том, что Даша Квикова и футболист киевского "Динамо" Владимир Бражко вместе.

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