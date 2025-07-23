Сообщается, что сейчас Уиллис нуждается в постоянном уходе.

Легендарный актер Брюс Уиллис, известный по культовым фильмам "Крепкий орешек", "Шестое чувство" и "Криминальное чтиво", больше не может говорить, читать или ходить. Стало известно о тяжелом ухудшении здоровья 70-летнего актера. Причина - быстрое прогрессирование фронтотемпоральной деменции (FTD) - дегенеративного заболевания мозга, пишет газета Economic Times.

"Когда-то известный остроумием и физической активностью на экране, сейчас Уиллис нуждается в постоянном уходе. Он больше не может вести диалоги, передвигаться без посторонней помощи и даже не помнит своей славной актерской карьеры. Семья актера остается рядом и просит уважать их право на личную жизнь в это трудное время", - говорится в публикации.

В издании напомнили, что Уиллис завершил актерскую карьеру в 2022 году после того, как у него диагностировали афазию - нарушение, влияющее на способность к коммуникации. А в начале 2023 года его семья подтвердила, что болезнь переросла в фронтотемпоральную деменцию (FTD) - более серьезное неврологическое расстройство, постепенно разрушающее речь, двигательную активность и поведение.

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Диагноз Уиллиса привлек внимание общественности к этой малоизвестной форме деменции. Медики подчеркивают важность раннего выявления болезни, логопедической и физической терапии, а также поддержки со стороны близких и специалистов.

Отмечается, что фронтотемпоральная деменция обычно развивается в возрасте от 45 до 64 лет и часто ошибочно диагностируется как психическое расстройство или болезнь Альцгеймера. В отличие от Альцгеймера, который на ранних стадиях в первую очередь влияет на память, FTD начинается с заметных изменений личности, поведения или речевых навыков.

FTD поражает лобные и височные доли мозга - зоны, отвечающие за речь, движения и контроль эмоций. По мере развития болезни человек теряет способность говорить, понимать слова и выполнять простейшие физические действия.

Напомним, ранее актриса и бывшая жена Уиллиса Деми Мур рассказала о его здоровье.

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