Селезнев говорит, что у россиян уменьшается темп продвижения, потому что они несут потери.

Российские диверсионно-разведывательные группы смогли зайти и закрепиться в пригороде Покровска из-за "проседания" на ряде участков фронта, где не хватало личного состава ВСУ.

Об этом Фабрике новостей рассказал военный эксперт, бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. В частности, его просили прокомментировать ситуацию относительно вражеских ДРГ, которые, по данным аналитиков, начали заходить в Покровск.

"Фактически в прошлом году буквально на плечах наших военнослужащих, которые отходили из Селидово, первые группы ДРГ противника заходили в Покровск. Затем нам удалось оборудовать устойчивые оборонительные рубежи и позиции в районе этого населенного пункта, и дальше у врага не было никаких шансов", - сказал эксперт.

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Сейчас, по его информации, произошло определенное проседание на ряде участков, который защищает одна из бригад ВСУ, а нашим военным не хватало личного состава для обеспечения определенных стабилизационных мероприятий на этом участке фронта.

"Итак, враг смог зайти в пригород Покровска, закрепиться в некоторых домах. Там сейчас проводятся поисково-рейдовые действия для того, чтобы уничтожить всех российских диверсантов. Думаю, что это вопрос времени, когда это произойдет, потому что вопрос контроля над этим населенным пунктом остается приоритетным", - подчеркнул Селезнев.

По его словам, тенденции достаточно тревожные, в то же время уже длительное время идут бои в районе Часового Яра, Торецка и на других отрезках фронта, где враг не может достичь желаемого для себя успеха. Военный объяснил, что Покровск еще сложнее для захвата из-за застройки. Но более серьезной проблемой является попытка россиян перерезать логистические пути подразделениям Сил обороны, которые защищают города Покровск и Мирноград.

Он также прокомментировал сообщения аналитиков о том, что продвижение оккупантов замедляется:

"Думаю, процесс этот абсолютно естественный - россияне теряют темп, потому что несут немало потерь. В принципе, тенденции на поле боя для нас красноречивы, враг потерял львиную часть своей бронетехники, следовательно, применяет ее гораздо меньше".

Поэтому, по словам Селезнева, противник отдает предпочтение тем же мотоциклетным штурмам, и несет большие потери в живой силе. По его данным, на прошлой неделе из-за продвижения оккупационной армии Украина потеряла 100 кв. км своей территории, за предыдущий аналогичный период - 156 кв. км, еще раньше - 218 кв. км. То есть, как считает военный, тенденции являются "абсолютно красноречивыми".

"Однако идеализировать ситуацию на поле боя я бы не стал. Ситуация в районе Покровска и Мирнограда чрезвычайно сложная. Ситуация на Новопавловском направлении остается чрезвычайно сложной. Бои, которые бушуют на территории Сумщины и севере Харьковской области, так же имеют место", - сказал Селезнев.

В то же время, по его данным, ВСУ имеют определенные успехи на территории Запорожской области.

Идут ли бои в Покровске

Как писал УНИАН, офицер отделения коммуникаций 155 отдельной механизированной бригады "Анна Киевская" Артем Прибыльнов рассказал, что сейчас бои идут не за сам город Покровск, а на его южных окраинах - в районе Шевченко, где противник пытается накапливаться. Как утверждает военный, россиян обнаруживают еще на подступах, украинская разведка "ведет" их к позициям, где они могут быть уничтожены максимально эффективно.

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