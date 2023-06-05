Это шлем смешанной реальности для просмотра фильмов, общения и работы. Продавать начнут в начале 2024 года.

Apple в рамках конференции WWDC 2023 наконец-то представила гарнитуру смешанной реальности Vision Pro. Девайс разрабатывался в недрах компании больше 7 лет и стал первым продуктом, на который не повлиял Стив Джобс.

Apple описывает Vision Pro как "новый тип компьютера, который дополняет реальность, плавно смешивая цифровой мир с реальным".

Устройство работает примерно так же, как многочисленные конкуренты, и предназначено для работы и развлечений. Оно напоминает лыжную маску и позволяет "накладывать" картинку поверх реальности, отображая различные интерфейсы.

При надевании этих очков пользователь сначала видит именно реальный мир, поверх которого выводится 3D-изображение. Интерфейс каждого из них можно масштабировать, настраивая размеры элементов и их близость. Одна из фишек Vision Pro – замена заднего фона. Любую комнату и помещение можно сменить горным пейзажем, большим озером или густым лесом.

По задумке Apple такие очки заменят пользователям ноутбук на рабочем месте. Можно работать в фирменных приложениях, печатать на виртуальной клавиатуре (или вводить текст голосом), монтировать ролики и при всем этом спокойно взаимодействовать с окружающим миром. По словам разработчиков, все это в дополненной реальности дает совершенно новый опыт. Ведь теперь привычные сценарии полностью трансформируются, становясь трехмерными.

Главным отличием Vision Pro от того, что показывали другие компании, является тот факт, что управляется устройство исключительно глазами, голосом и жестами рук – никаких геймпадов и прочего. Набор датчиков и камер позволяет точно считывать все жесты. Признаться честно, звучит как что-то нереальное.

Как все устроено – показано на видео ниже. Питаться гарнитура будет от портативного аккумулятора, который убирается в карман. Точное время работы не говорят, но на день должно хватать.

Ценник Apple Vision Pro в США – 3500 долларов или больше 130 тысяч грн. Продавать начнут в начале 2024 года.

А тем временем до дебюта линейки iPhone 15 остается меньше четырех месяцев. Все слухи и утечки указывают на то, что нас ждет самое дорогое поколение айфонов в истории Apple – взамен пользователей ждет большой апдейт, в том числе появление перископа и USB-C.

Также была информация, что выход iPhone 15 и 15 Plus в этом году может задержаться. Все из-за перехода этих моделей на 48-Мп камеру, поэтому существует большой риск задержки в производстве из-за проблем с поставками.

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