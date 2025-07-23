Первые спортивные классы начнут работу на базе "Лицея №44" при сотрудничестве с ДЮСШ №1 и ДЮСШ №5.

Город Каменское присоединился к пилотному мультиспортивному проекту Министерства молодежи и спорта Украины "Путь чемпионов". В рамках этой инициативы в городе откроют спортивные классы, в которых дети смогут сочетать полноценное школьное образование с профессиональными тренировками. Об этом рассказал мэр города Андрей Белоусов.

Он сообщил, что первые спортивные классы начнут работу на базе "Лицея №44" при сотрудничестве с ДЮСШ №1 и ДЮСШ №5. В них ученики будут активно заниматься спортивной акробатикой, тхэквондо ВТФ и плаванием.

"Это выбор, который поддержали родители. Учебный процесс будет адаптирован к графикам тренировок и соревнований, что позволит ученикам достигать успехов как в спорте, так и в учебе", - написал Белоусов.

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Мэр города отметил, что Каменское стало одним из первых десяти городов Украины, которые присоединились к созданию таких классов. Он добавил, что в рамках реализации проекта подписан Меморандум о сотрудничестве между департаментом образования и управлением молодежи и спорта городского совета.

"Кроме того, согласовали создание городского спортивного клуба. Главная цель - дать возможность взрослым спортсменам, которые завершили обучение в ДЮСШ, продолжать тренироваться, соревноваться и представлять Каменское на областном, всеукраинском и международном уровнях. Клуб также будет включать поддержку ветеранов спорта, спортсменов с инвалидностью и лиц высшего спортивного мастерства. Это - логическое продолжение для тех, кто уже закончил ДЮСШ, но стремится расти дальше", - поделился Белоусов.