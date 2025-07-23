24 июля в Украине будет жарко, дожди - только в нескольких областях (карта)

24 июля по всей Украине будет жаркая летняя погода / фото Pixabay

В середине недели, 24 июля, погода в Украине ненадолго стабилизируется. Дожди практически покинут нашу страну, осадки ожидаются лишь местами на северо-востоке, а во творой половине дня - на крайнем западе. Температура по всей стране будет от +27° до +35°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +29°.
  • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +28°, гроза.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°.
  • В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +16°, днем +28°.
  • В Тернополе 24 июля ночью будет +16°, днем +30°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +29°.
  • В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +30°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +31°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.
  • В Виннице завтра будет +15°...+29°, небольшая облачность.
  • В Житомире в четверг ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+27°, практически безоблачно.
  • В Черкассах завтра будет ночью +17°, днем +33°, практически безоблачно.
  • В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +33°, ясно.
  • В Полтаве - ясно, температура воздуха +18°...+28°.
  • В Одессе 24 июля - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +30°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет +20°, днем +34°, ясно.
  • В Николаеве завтра будет ясно, ночью +20°, днем +35°.
  • В Запорожье температура ночью +20°, днем +32°, ясно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +28°, небольшая облачность, дождь.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +28°, дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +20°, днем +30°, ясно.
  • В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +19°...+33°.
  • В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +29°.
24 июля в Украине будет жарко, дожди - только в нескольких областях (карта)

24 июля - какой праздник, приметы погоды

24 июля - день Ольги. Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь.

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