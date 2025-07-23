24 июля в Украине будет жарко, дожди - только в нескольких областях (карта)

В середине недели, 24 июля, погода в Украине ненадолго стабилизируется. Дожди практически покинут нашу страну, осадки ожидаются лишь местами на северо-востоке, а во творой половине дня - на крайнем западе. Температура по всей стране будет от +27° до +35°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +29°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +28°, гроза.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°.
- В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +16°, днем +28°.
- В Тернополе 24 июля ночью будет +16°, днем +30°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +29°.
- В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +30°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +31°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.
- В Виннице завтра будет +15°...+29°, небольшая облачность.
- В Житомире в четверг ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+27°, практически безоблачно.
- В Черкассах завтра будет ночью +17°, днем +33°, практически безоблачно.
- В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +33°, ясно.
- В Полтаве - ясно, температура воздуха +18°...+28°.
- В Одессе 24 июля - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +30°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +20°, днем +34°, ясно.
- В Николаеве завтра будет ясно, ночью +20°, днем +35°.
- В Запорожье температура ночью +20°, днем +32°, ясно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +28°, небольшая облачность, дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +28°, дождь.
- В Днепре температура ночью будет +20°, днем +30°, ясно.
- В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +19°...+33°.
- В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +29°.
24 июля - какой праздник, приметы погоды
24 июля - день Ольги. Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь.