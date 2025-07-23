Покровск держится уже год: Сырский ответил, как ВСУ остановили оккупантов

Генерал сообщил, что на этом участке фронта россияне теряли 30% своей техники.

Летом 2024 года западные аналитики и военные прогнозировали падение Покровска - стратегического города Донбасса. Впрочем, украинская армия удержала его.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский в интервью The Washington Post рассказал, что Покровск держится уже более года интенсивного давления со стороны российской армии.

По словам Сырского, оборона Покровска стала возможной в значительной степени благодаря решимости украинских войск и созданию барьеров, таких как минные поля, которые привели к 30-процентным потерям среди российской техники на этом участке фронта.

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Генерал признал, что Украине трудно конкурировать с гораздо большей российской армией и огромными финансовыми стимулами, которые она предоставляет новобранцам.

Он добавил, что переброска большего количества вражеских войск на фронт остается серьезной проблемой, и он признал, что "все, что связано с мобилизацией, является очень конфиденциальной информацией".

Ситуация в Покровске сегодня

Проект DeepState сообщил, что российские ДРГ начали заходить в Покровск. Отмечалось, что на одной из улиц города украинские бойцы попали во вражескую засаду.

Позже УП сообщила, что военные подтвердили факт проникновения российских ДРГ в Покровск. Первые вражеские группы там заметили еще 17 июля.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук отметил, что российские оккупационные войска пытаются штурмовать Покровск Донецкой области с трех направлений. В ближайшее время ситуация в городе будет обостряться.

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