Цены на молоко в Украине растут и не думают останавливаться: сколько продукт стоит сейчас

Эксперт указал, что цены на готовую продукцию растут под влиянием девальвации гривни.

Закупочные цены на молоко во второй половине июля выросли. Основной причиной подорожания стал дефицита молока-сырья и высокий экспортный спрос.

В Ассоциации производителей молока указали, что средняя закупочная цена молока экстра сорта по состоянию на 22 июля составила 16,14 грн/кг без НДС, что на 14 копеек больше чем месяц назад. При этом высший сорт в среднем стоит 15,85 грн/кг без НДС, то есть подорожало на 10 копеек, а средняя цена первого сорта - 15,45 грн/кг без НДС и не изменилась в сравнении со второй половиной прошлого месяца.

По словам аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили, повышению закупочных способствовал дефицит молока-сырья и высокий спрос на биржевые товары на экспортных рынках.

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"В июне Украина увеличила экспорт казеина, а экспорт сливочного масла в первом полугодии 2025 г. вырос на 50%. Цены на готовую продукцию растут под влиянием девальвации гривни. Улучшилась рентабельность производства сухого молока, казеина, творожного продукта", - указал эксперт.

В то же время он считает, что цены на молоко-сырье могут вырасти на 20-30 копеек в начале августа, учитывая его дефицит и желание производителей увеличить выручку.

Цены на молоко в супермаркетах Украины

В АТБ 900 грамм продукта обойдется в 36,80 грн, но это цена со скидкой.

В Сильпо цены стартуют от 34,89 грн за пачку в 900 грамм.

При этом в Varus его можно купить от 34,90 грн за такой же объем.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены в Украине на овощи, ягоды и фрукты за неделю изменились по-разному. Так, продолжают снижаться цены на картофель урожая 2025 года из-за улучшения погодных условий и активизации уборочных работ.

Также с начала года в Украине ощутимо выросли цены на свинину. В 2024 году в супермаркетах мясо стоило в среднем менее 200 грн/кг, а за последние три месяца 2025 года цены не опускались ниже 250 грн/кг.

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