Регулятор готовится пересмотреть предельные цены (прайс-кэпы) на рынке электроэнергии в часы вечернего пика - с 17:00 до 23:00. Этот шаг назрел давно и является неизбежным в нынешних условиях, заявил Андриан Прокип, доктор экономических наук, руководитель энергетических программ ОО "Украинский институт будущего".

По его словам, украинская энергосистема до сих пор не восстановлена полностью после массированных российских атак, а потому остается чувствительной к любым колебаниям в балансе мощностей. В вечерние часы спрос растет, зато часть атомной генерации находится в ремонтах, чтобы подготовиться к зиме. Это еще больше обостряет дефицит и делает импорт электроэнергии критически важным.

"За последние две недели мы наблюдаем заметный рост импорта электроэнергии в часы вечернего пика", - отмечает Прокип.

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При этом эксперт отмечает, что остаются риски: если цены в ЕС вырастут, импорт может стать экономически недостижимым, и тогда украинских потребителей будут ждать или аварийная помощь извне, или графики отключений. Именно поэтому пересмотр прайс-кэпов в пиковые часы - логичный и взвешенный шаг.

Также эксперт отмечает обязательства Украины по интеграции с рынками ЕС.

"Этого требует полноценный маркет каплинг, который должен состояться до 2027 года", - объясняет Прокип.

Он ожидает, что пересмотр прайс-кепов повлечет публичные дискуссии и политические спекуляции.

Но, по словам Прокипа, говорить об автоматическом и пропорциональном росте цен на электроэнергию - манипуляция: "Повышение прайс-кэпов не повлечет за собой такой же рост цены - почасовые цены изредка достигали ценового потолка в последние недели".

По мнению эксперта, пересмотр ограничений - это прежде всего вопрос энергетической безопасности, а не тарифной политики.

"Поэтому пересмотр прайс-кэпов прежде всего усиливает надежность электроснабжения в условиях дефицита мощностей, и отнюдь не означает устойчивого роста рыночных цен", - подчеркнул Прокип.

Напомним, на заседании 4 декабря 2024 года Нацкомиссия начала процедуру пересмотра предельных цен на энергорынке, но окончательного решения тогда не приняли. Члены энергетического Комитета Рады и ряд экспертов призвали членов НКРЭКУ немедленно отменить эти ограничения, поскольку они являются основной причиной недостаточного импорта электроэнергии из Европы в условиях дефицита.