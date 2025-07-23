Песков заявил, что переговоры между делегациями Украины и РФ могут приблизить встречу между Зеленским и Путиным.

Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры с представителями Украины, которые состоятся уже сегодня, 23 июля. Стороны обсудят вопросы, связанные с проектами меморандумов по прекращению огня, а также продолжение взаимных обменов. Об этом рассказал пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

"Разговор будет сложным. Проекты меморандумов диаметрально противоположны", - сказал он журналистам.

Также Песков подтвердил, что старт переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле запланирован на 19:00. Помимо этого он заверил, что вся работа, которая будет вестись по согласованию меморандумов, является подготовкой к встрече на уровне президентов стран.

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"Бесперспективно назначать встречи, пока эта сложная работа не проделана, иначе ее нужно будет выполнить на высшем уровне", - добавил пресс-секретарь российского диктатора.

Песков отметил, что это будет "очень сложный разговор". По его словам, проекты меморандумов диаметрально противоположны.

Зеленский утвердил состав делегации Украины для переговоров в Стамбуле

Ранее президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которая 23 июля будет представлять Украину на переговорах с РФ в Стамбуле. Ее возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Также в состав делегации Украины войдут, в частности, советник руководителя ОП Александр Бевз, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица и заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский.

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