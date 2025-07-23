Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 416 УК Украины - нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу.

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту падения военного самолета Mirage-2000 на Волыни.

Согласно сообщению ГБР в Telegram, событие квалифицировано по ч. 2 ст. 416 УК Украины - нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу.

Отмечается, что авария произошла вечером 22 июля 2025 года на одном из аэродромов области во время выполнения боевого полетного задания. Сразу после инцидента на место происшествия выехали следователи и оперативные работники Территориального управления ГБР во Львове. Для обеспечения быстрого, всестороннего и объективного расследования создана специальная следственная группа из числа наиболее опытных работников территориального управления и Центрального аппарата ГБР, которые имеют практику расследования катастроф в военной авиации.

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Сейчас следователи осмотрели место происшествия, изъяли служебную документацию и другие вещественные доказательства, допросили свидетелей. Запланированы допросы ответственных лиц, технические экспертизы, а также анализ и расшифровка данных с бортового самописца.

Как сообщается, особое внимание следствие уделяет изучению технического состояния самолета, соблюдению регламентов подготовки к полету и эффективности контроля со стороны ответственных лиц.

Параллельно продолжается служебное расследование в воинской части с целью установления всех причин и условий, которые могли привести к чрезвычайному происшествию.

В настоящее время установлено, что после взлета пилот сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники. Самолет упал на безлюдную территорию и утонул в затопленной воронке среди болотистой местности. Благодаря профессиональным действиям пилота удалось избежать жертв и разрушений на земле.

Пилот вовремя катапультировался, его оперативно обнаружила поисково-спасательная команда. Состояние военнослужащего стабильное, ему оказана необходимая помощь.

Расследование находится на особом контроле руководства ГБР, учитывая стратегическое значение авиационной безопасности в условиях военного положения.

Процессуальное руководство осуществляет Волынская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Авария Mirage-2000 на Волыни - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера вечером стало известно, что в Украине потерпел крушение истребитель Mirage-2000, переданный Францией. Пилоту удалось катапультироваться и отвести самолет подальше от жилой застройки. В Воздушных силах ВСУ отметили, что во время выполнения полетного задания произошел отказ авиационной техники.

По словам руководителя управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, пилот сработал профессионально, но самолет спасти было невозможно.

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