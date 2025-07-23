Тригон Солнца и Нептуна напомнит им о важном.

С 24 июля 2025 года три знака Зодиака начинают совершенно новый и насыщенный этап. Мы не всегда замечаем, как застреваем в путанице собственных мыслей и переживаний, пока такой транзит, как тригон Солнца и Нептуна, не напомнит нам, что мы гораздо больше, чем думаем о себе. Более того, в этот день некоторые из нас смогут увидеть свою истинную силу и даже почувствовать собственное величие, если позволят себе это, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Стрелец

Если в последнее время тебе было трудно разобраться в происходящем, то тригон Солнца и Нептуна 24 июля принесет ясность и внутренний покой. Ты почувствуешь, как напряжение уходит, потому что поймешь, в чем твоя следующая цель. Все, что раньше сбивало с толку, вдруг приобретет форму и смысл. Это может касаться дружбы или личной жизни, если были недомолвки или разногласия, сейчас самое время их уладить. У тебя есть дар быть смелым и идти напролом, и именно в этот день ты воспользуешься этим качеством, чтобы навести порядок.

Водолей

Ты часто погружаешься в дела, теряя контакт с реальностью. Обычно это не мешает, но в последнее время ты сам чувствуешь, как сложно сосредоточиться. 24 июля принесет нужную энергию, благодаря тригону Солнца и Нептуна ты наконец сможешь отделить важное от лишнего. Ты поймешь, что пора навести порядок в мыслях и вернуться к тому, что действительно имеет значение. Тебе будет легче сфокусироваться на делах, которые давно откладывал. Этот день - отличное время, чтобы вернуть себе рабочий ритм и двигаться дальше с ясной головой.

Рыбы

Энергия тригона Солнца и Нептуна как будто специально создана для тебя, ведь Нептун - твоя планета. Обычно ты хорошо ощущаешь общее настроение, но часто тебе не хватает внутренней уверенности. Сейчас это изменится. 24 июля станет для тебя переломным моментом. То, что раньше вызывало сомнения, теперь кажется простым и понятным. Решения приходят легко, и это возвращает тебе уверенность. Ты снова доверяешь себе, и это крайне важно для твоего дальнейшего роста.

Напомним, ранее астролог назвала знаки Зодиака, которым суждено встретить любовь в этой жизни.

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