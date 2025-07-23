Долинце напомнил, что обучение пилота - это длительный и дорогостоящий процесс, поэтому фактор сохранения личного состава является очень важным.

Эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце назвал потерю истребителя Mirage-2000, который был передан Украине, неприятной ситуацией, подчеркнув, что такое случается даже в мирное время в условиях обычной эксплуатации, а у нас эти самолеты сейчас работают в интенсивном режиме. Об этом он сказал в эфире на Radio NV.

"Должны понимать, что в условиях ведения боевых действий налет часов таких бортов достаточно интенсивный и высокий. Это во-первых. Конечно, потеря борта за полгода активной эксплуатации несоизмерима с потерей борта за 2-5 лет эксплуатации обычной. Но с точки зрения количества налета часов, с точки зрения количества взлетов-посадок, она может быть соизмеримой. Во-вторых, должны понимать, что эти самолеты, которые Украина эксплуатирует, являются не новыми", - пояснил он.

По словам Долинце, переданные истребители соответствуют всем нормам и требованиям безопасности полетов, но старые самолеты требуют более частого технического обслуживания, и вероятность отказа тех или иных запчастей, как правило, хоть и лежит в допустимых пределах, но выше.

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"Поэтому потеря бортов это, с точки зрения технических причин, неприятная ситуация, но должны понимать, что в мире это случается даже в мирное время, и надо быть к этому готовым", - сказал эксперт.

Долинце подчеркнул, что ключевым является сохраненная жизнь и здоровье самого пилота, который после восстановления сможет вернуться к выполнению боевых задач.

"Ведь срок подготовки летного состава является длительным. Для базовой подготовки пилота необходимо от 1 до 1,5 года. А если мы говорим о подготовке пилота 1-го класса, то нужно до 5 лет. И стоимость подготовки таких пилотов, как правило, составляет около 5 и более миллионов долларов с точки зрения себестоимости затрат на их подготовку", - пояснил Долинце.

Поэтому сохранение личного состава - важный фактор, отметил эксперт.

"А относительно самих самолетов, а именно Mirage-2000, должны понимать, что эти самолеты есть. Конечно, не в таком большом количестве, как бы нам хотелось, как, например F-16, в мире. Но при этом понимаем, что те страны-эксплуатанты, которые их имеют, в том числе Франция, в случае достижения договоренностей, в принципе сможет достаточно быстро восстановить эту потерю", - добавил Долинце.

Авария истребителя Mirage-2000

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 июля, в Украине потерпел крушение истребитель Mirage-2000, переданный Францией. Пилоту удалось катапультироваться и отвести самолет подальше от жилой застройки. В Воздушных силах ВСУ отметили, что во время выполнения полетного задания произошел отказ авиационной техники.

По словам руководителя управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, пилот сработал профессионально, но самолет спасти было невозможно. Он также отмечал, что подобные события не являются редкостью в мировой практике.

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