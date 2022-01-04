По итогам сессии акции выросли на 2,5% до 182,01 долл, а рыночная капитализация Apple составила 2,99 трлн долл.

В ходе торгов компания Apple первой в мире достигла рыночной капитализации в 3 трлн долларов.

Об этом сообщает CNBC. Вскоре ее капитализация снова упала ниже этой отметки.

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Apple преодолела этот барьер, когда стоимость ее акций достигла 182,86 долл (+3%). Как пишет издание, при рыночной стоимости в 3 триллиона долларов Apple утроила свою оценку менее чем за четыре года.

По итогам сессии акции выросли на 2,5% до 182,01 долл, а рыночная капитализация Apple составила 2,99 трлн долл.

Цена акций Apple выросла более чем в три раза с минимума, достигнутого в марте 2020 года, а с начала 2021 года – на 38%.

"Инвесторы остаются оптимистичными по акциям Apple и их способности расти", - отметили в CNBC.

Apple и капитализация:

Apple достигла рыночной капитализации в 1 трлн долл 2 августа 2018 года, а ее оценка достигла 2 трлн долл 19 августа 2020 года.

В августе 2021 года стоимость акций Apple достигла рекордной отметки.