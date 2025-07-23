Резонансный законопроект о работе НАБУ и САП, принятый Верховной Радой и подписанный президентом Украины 22 июля, вносит ряд изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины. Принятие этого документа вызвало уличные протесты в Киеве, Днепре, Львове и других городах.

В чем же заключается суть скандального законопроекта, если рассмотреть его не прибегая к политическим манипуляциям, а только через призму права?

Изменения, предложенные документом, направлены, в частности, на совершенствование функционирования правоохранительной системы и обеспечение конституционных прав граждан.

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Так, одним из ключевых аспектов законопроекта является уточнение полномочий генерального прокурора.

Дело в том, что с 1-го января 2024 года, согласно закону №3509-IX, произошло расширение компетенции САП за счет ограничения полномочий генпрокурора. Однако, в статье 131-1 Конституции Украины четко указано, что прокуратуру возглавляет генеральный прокурор, и его полномочия не могут быть переданы другому прокурору, в частности, руководителю САП. Таким образом, в этом аспекте законопроект №12414 возвращает ситуацию в правовое поле, обеспечивая соответствие законодательства Основному Закону страны.

По мнению адвокатов, значительным достижением законопроекта является ликвидация деструктивной практики проведения обысков без судебных постановлений. Проект четко ограничивает это право исключительно случаями, когда существует насущная необходимость спасти жизнь, здоровье, половую свободу, безопасность лица или сохранить доказательства этих преступлений. Такой подход является прямым шагом к усилению гарантий защиты прав и свобод граждан Украины от необоснованного вмешательства в частную жизнь и, очевидно, ориентирован на европейские стандарты правосудия.

Также документ предусматривает ряд дополнительных гарантий для участников производства. В частности, ходатайство о продлении досудебного расследования до 12 месяцев теперь должен согласовывать лично Генеральный прокурор, а его заместители не будут иметь такого права. Чем важно это нововведение?

Оно позволит уменьшить количество дел со сверхдлительными продолжениями, которые часто становятся причиной затягивания судебных процессов и нарушения права на справедливое судебное разбирательство в разумные сроки.

Если говорить о беспокойстве относительно работы НАБУ, то важно отметить, что законопроект об изменениях в УПК Украины предоставляет этому антикоррупционному органу широкий спектр возможностей для цивилизованной и продуктивной работы. Ведь, напомню, что расширение полномочий САП произошло только с 1 января 2024 года. И в таком случае возникает логичный вопрос: как антикоррупционные органы работали до этой даты?

То есть, эффективная деятельность была возможной и раньше, а значит, изменения в УПК не должны парализовать процессы, которым нужна оптимизация.

При этом стоит подчеркнуть, что изменения, предусмотренные законопроектом, касаются всех правоохранительных органов и структур, а не только антикоррупционных. То есть речь идет о комплексном подходе к совершенствованию всей правоохранительной системы, а не выборочное вмешательство в деятельность отдельных ведомств.