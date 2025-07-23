Новые полномочия предоставят возможность различным правоохранительным органам помогать друг другу, заявил Руслан Кравченко.

Новые полномочия генерального прокурора, которые он получил после принятия закона №12414 относительно НАБУ и САП, помогут "дать новую энергию" уголовным производствам, которые "годами не расследуются". Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко на брифинге, передает корреспондент УНИАН.

"Возможно не расследуются, я не хочу обвинять никого. В каждом органе есть такие дела, которые не расследуются и надо исправлять. В мои полномочия, которые могут мне предоставить, я могу сделать группу прокуроров из числа Генеральной прокуратуры, САП, добавить новых работников", - сказал Кравченко.

Он добавил, что новые полномочия также позволяют Генпрокурору создать совместную следственную группу с НАБУ и другими правоохранительными органами.

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"Я также могу в случае установления неэффективности передать другому правоохранительному органу для продолжения досудебного расследования, для достижения одной цели. Мои полномочия дадут возможность Генеральному прокурору помочь НАБУ или попросить помощь НАБУ в других производствах, которые расследуют другие, например ГБР, СБУ. Это общая возможность друг другу помогать", - добавил Кравченко.

Изменения в законе относительно НАБУ и САП: что известно

Как сообщал УНИАН, 22 июля Верховная Рада приняла закон №12414. Он предоставит Офису генпрокурора дополнительные полномочия, в частности право забирать некоторые уголовные дела, которые расследуют Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). "За" проголосовали 263 депутата.

В тот же день президент Владимир Зеленский подписал закон. Позже стало известно, что его опубликовали в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины". Это означает, что он официально вступает в силу с 23 июля.

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