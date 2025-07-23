Путешествие качура пролегало через Германию, Латвию, Беларусь и Россию.

В Нижнеднестровский национальный природный парк (Одесская область) прилетел утка широконоска (Anas clypeata) по прозвищу Доминик, который преодолел почти 7 тыс. км. Об этом рассказали в пресс-службе парка, где подчеркивают, что речь идет о путешествии самой необычной утки, которая из Франции.

В частности, украинские ученые узнали, что Доминик отправился из Вюлетт-сюр-Мер (Нормандия) 17 марта 2025 года, оборудованный GPS-маяком в рамках проекта Северо-Восточноатлантического научного института. За 4 месяца птица преодолела более 6800 км, останавливаясь на ключевых узловых "пунктах" миграционного пути, маршрут пролегал через Европу в Украину.

"Его путешествие от болот у реки Дюрдан пролегало через Германию (остановка 28 марта), Латвию, Беларусь и Россию с многочисленными остановками на крупных реках и водохранилищах - с марта по июль он трудился и собирал силы...", - говорится в сообщении.

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В заповедник Доминик прибыл в июле.

"Это удивительный эпизод, ведь качур-дальнобойщик выбирает наши плавни, воды и луговые ландшафты как важный пункт промежуточного отдыха. Почему это так значимо? Данные De Facto - GPS-трекинг подтверждает маршрут, соединяющий западноевропейские болота с нижнеднестровской экосистемой. Доминик демонстрирует жизненную зависимость от плотно расположенных водно-болотных угодий вдоль большого маршрута", - рассказали ученые.

Как добавляется, остановка в парке подчеркивает значение региона как "экологического узла" для перелетных птиц. Это еще одно доказательство того, что Нижнеднестровский нацпарк - стратегически важное место для сохранения миграционных маршрутов птиц. Также отмечается, что проект INSENA финансирует исследования для действительно масштабного научного анализа. Сбор подробностей об остановках каждой птицы позволяет построить реальные карты передвижения, с идеей создания зон охраны и мер сохранения.

Сейчас специалисты продолжают слежение за перемещениями Доминика - он может остановиться на новых участках пойм, соединенных с другими памятниками природы.

Экология Одесской области - последние новости

Как писал УНИАН, в Одесской области на дороге нашли редкий краснокнижный цветок колхикум анкарский, который растет только в Причерноморье. Ученые решили переселить его в Национальный природный парк "Тузловские лиманы".

Позднецвет анкарский (колхикум анкарский) аж осенью, но безвременник анкарский начинает цвести уже с последних чисел декабря, продолжает в течение января-февраля и заканчивает в середине марта.

Также сообщалось, что в море возле Одессы заметили ядовитого морского дракона. По словам эколога, большой морской дракон - опасная ядовитая рыба, которая живет в Черном море.

"Она обитает на глубине, где зарывается в ил, подстерегая добычу. Почему ее могли заметить на мелководье? Был сильный ветер, с глубины поднялась холодная вода, насыщенная сероводородом и, возможно, поэтому морской дракон оказался на мелководье. Лично я его раньше в Одессе не фиксировал...", - отметил Владислав Балинский.

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