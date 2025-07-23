Теперь должны подготовить предложения по необходимым изменениям в уже подписанный закон.

На совещании у президента Украины Владимира Зеленского руководители Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Службы безопасности Украины высказали свои замечания к закону, который был принят Верховной Радой Украины вчера, 22 июля. Об этом сказал Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко на брифинге сегодня.

"Руководители САП и НАБУ говорили, что не удовлетворены этим законопроектом и они считают, что нужно внести изменения и вернуть те или иные полномочия и права. Руководитель СБУ также некоторыми нормами был недоволен", - отметил Кравченко.

По словам генпрокурора, критические замечания были у руководителя САП и СБУ, в частности, относительно положений законопроекта, касающихся обысков во время следственных действий. В ответ президент попросил всех подготовить свои замечания по закону, говорит Кравченко.

"Мы договорились, что каждый из руководителей правоохранительных органов готовит свои возражения, недовольство и будут подавать их к президенту. Так мы договорились", - подчеркнул генпрокурор.

Новый закон о полномочиях генпрокурора

Как сообщал УНИАН, 22 июля парламент Украины принял в целом законопроект №12414, который предоставляет отдельные полномочия Офису генпрокурора относительно работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Проголосовали 263 депутата. Он вызвал неоднозначную реакцию в обществе, на акциях протеста в Киеве и других городах люди говорили о лишении самостоятельности этих антикоррупционных структур.

В тот же день президент Владимир Зеленский его подписал.

Сегодня, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов и прокомментировал последние изменения в законодательстве относительно работы этих ведомств.

Он отмечал, что уголовные производства не должны длиться годами без законных приговоров, а те, кто работает против Украины, не должны чувствовать себя комфортно и не чувствовать, что такое неотвратимость наказания.

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