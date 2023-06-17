Она "спрятана" в Apple Music и позволяет пользователям общаться с друзьями и открывать для себя новую музыку,

Apple Music, известный в первую очередь как музыкальный стриминговый сервиc, на самом деле предлагает несколько интересных социальных фишек, которые позволяют "яблочным" пользователям общаться с друзьями и открывать для себя новую музыку. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

В отличие от своего неудачного предшественника в лице iTunes Ping, который представлял собой некий симбиоз Facebook, Twitter и iTunes, в "Эпл Мьюзик" все "просто и удобно".

Платформа позволяет подписываться на друзей, узнавать информацию об их публичных плейлистах и недавно прослушанных треках и исполнителях. Это упрощает поиск новой музыки на основе вкусов знакомых вам людей.

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Еще одна полезная фишка – когда вы просматриваете плейлист или альбом, Apple Music покажет вам, кто из ваших друзей также его прослушал. При этом конфиденциальность также является приоритетом и Apple позволяет пользователям сделать свой профиль Apple Music закрытым или выборочно делиться плейлистами.

Социальные функции Apple Music, возможно, и не имеют такой "шумихи" вокруг себя. Но как приятное дополнение к прослушиванию музыки – самое то, заключили в 9to5Mac.

Отметим, что ранее Тим Кук не раз говорил, что компания не собирается конкурировать на поле социальных сетей с уже существующими игроками – Twitter и Facebook. Однако есть информация о получении Apple патента на социальную сеть на базе iOS.

Что еще у Apple запланировано на 2023 год

Напомним, что с начала 2023 года Apple уже успела выпустить новые MacBook Pro на M2 Pro и M2 Maх, а в марте был представлен новый "желтый" iPhone 14.

В начале июня компания провела свою летнюю презентацию, где показала 15-дюймовый MacBook Air и обновленные Mac Studio и Mac Pro. Но главным сюрпризом стал совершенно новый гаджет не от Стива Джобса – это шлем смешанной реальности для просмотра фильмов, общения и работы.

Традиционно, главная презентация компании пройдет в сентябре, где покажут смартфоны iPhone 15 с новым дизайном и USB-C, новые часы, и, возможно, наушники с планшетами.

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