Руководство страны приблизилось к восстановлению экспорта вооружений.

Украина сможет поставлять партнерам вооружение различных типов. Об этом УНИАН сообщил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"Это - все беспилотные системы, включая наземные и морские. В том числе дроны-перехватчики. Кроме них хорошо будут идти средства РЭБ, где мы уже опережаем Европу. Успех на рынке будут иметь компактные ракеты, известные как "ракето-дроны". Еще - украинские высокоточные ракетные вооружения и противотанковые ракетные комплексы", - считает специалист.

Наибольшие перспективы на мировом рынке будут иметь инновационные разработки. Речь идет, в частности, о вышеупомянутых морских и наземных дронах.

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Напомним, Украина впервые в мире установила на морской дрон зенитную ракету класса "воздух-воздух" и даже сбила с ее помощью российский истребитель.

В будущем наша страна сможет предложить миру полноценные ЗРК. Один из них по словам Бадрака был разработан отечественным частным предприятием. По его словам, спросом на мировом рынке будут пользоваться и украинские бронеавтомобили.

Эксперт напомнил, что ранее НПО "Практика" решила открыть на территории Испании производство автомобилей "Козак". Похожий шаг намерен сделать и конкурент "Практики" - компания "Украинская бронетехника".

Главным преимуществом украинского оружия эксперты называют то, что оно проверено войной, но при этом значительно дешевле западных образцов. Например, отечественная САУ "Богдана" стоит около 3 миллионов евро, тогда как немецкая PzH 2000 обойдется в 11 миллионов.

Украина может возобновить экспорт оружия - что известно

Ранее УНИАН сообщил, что руководство страны приблизилось к тому, чтобы возобновить полноценный экспорт оружия. Сейчас специалисты работают над созданием обновленной системы экспорта вооружений и технологий под наблюдением государства.

Рассматривается сценарий, при котором станет возможным получение разрешения на экспорт "излишков" производства по тем категориям, по которым Силы обороны уже обеспечены всем необходимым. Возможно, их обменяют на комплексы, которых Украине не хватает.

Ну мнению специалистов, экспорт оружия позволит не только загрузить украинские производственные мощности, но и ударит по позициям Кремля на международном рынке, которые последние годы и так существенно ослабли.

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